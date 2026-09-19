ВАС няма да се занимава с отказа на ВСС да образува дисциплинарка срещу Сарафов

Той вече бил освободен като шеф на Националната следствена служба

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Николай Найденов срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно приозводство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщиха на интернет страницата на ВАС. Решението на кадровия орган беше взето на заседание на 13 май 2026 г.

Искането за дисциплинарно производство беше на служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Той посочваше 5 групи обстоятелства - уронване на престижа на съдебната власт чрез нападки срещу ВКС, искани отводи на съдии, изнесената информация за Теодора Георгиева пред европрокуратурата и т.н. ВСС му даде срок да допълни искането. Кадровият орган даде срок на Янкулов да допълни искането, но междувременно беше избрано новото правителство, а правосъден министър стана Николай Найденов. Той присъства на заседанието, на което се обсъждаше искането и се взе решение да не се образува дисциплинарно производство. После той атакува отказа пред ВАС.

Колегията беше приела, че е изтекъл шестмесечният срок от разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт, като не образува дисциплинарно производство и в останалата част от предложението.

То беше за освобождаване на Борислав Сарафов от длъжността административен ръководител – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

Върховният административен съд приема, че към момента на подаване на жалбата – 26 май 2026 г. за министъра на правосъдието е бил налице правен интерес от оспорването на решението на Прокурорската колегия на ВСС.

След подаването на жалбата обаче са настъпили нови обстоятелства. С решение на ВСС от 27 май 2026 г., Борислав Сарафов е освободен като шеф на Националната следствена служба.

Върховните магистрати приемат, че с това решение административният орган е упражнил правомощието си да освободи Борислав Сарафов от заеманата длъжност „директор" на Националната следствена служба, с което е постигнат целеният с предложението на министъра на правосъдието правен резултат.

Поради това съдът приема, че правният интерес на министъра на правосъдието от оспорване на решението на Прокурорската колегия на ВСС от 13 май 2026 г. е отпаднал след постановяването на решението на колегията от 27 май 2026 г.

Наличието на правен интерес от оспорването е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Отпадането му в хода на съдебното производство води до недопустимост на оспорването, поради което жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред петчленен състав.