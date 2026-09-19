Бойко Борисов: Който иска да си ходи, да си отива днес (Видео)

ГЕРБ се връща вдясно, край на олевяването и популизма

Как ще ни обединят тези хора? Кампанията започна с наркодилъри и педофили, попита лидерът

"Там отиваме ние - дясно консервативна партия. И всеки ден депутатите в парламента ще го доказват. Обсъдил съм го с нови, с опитни, с всички. Това е нашата позиция. Всяка муха, която иска да си ходи - да кацне на друго място, да си отива. Преди 20 години никому неизвестни хора, направих известни, които сега ми дават оценка". С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна той към хората си, които се събраха в Бургас.

Думите му идват, след като през седмицата 50 младежи от Враца и областният им координатор Мартин Харизанов напуснаха партията. Те обясниха, че причините за решението им са се трупали с години и има опити да бъде омаловажен труда им.

Вдясно ние бяхме еталон. Цяла Европа ни даваше за пример. Останахме с брошката с постната пица. Но след това след Дянков, Горанов и Ананиев стискаха здраво. И не допускаха тези харчове. И тогава ГЕРБ печелеше избори. Когато в това поле на популизма, където сме всички сега и ГЕРБ олевя. Започнахме и ние да учстваме активно. Започнаха заемите и дълговата спирала. Да, това е много плодородно поле, само че ГЕРБ не го създадох тогава за това, каза още лидерът на партията.

"В момента като пиленца се опитват да хранят цели групи хора, но то е за сметка на работещите. Красивите думи - ще дадем повече, страшно добре звучат. Само, че ние искаме да сме партията, която да каже как ще ги дадем", така Борисов коментира от Бургас управлението на кабинета "Радев".

"Аз искам ГЕРБ да се върне там, където беше. 0% дефицит, да не задължаваме децата с нашите харчове. Когато ние предлагахме постната пица, не падахме от власт. В момента в полето на популизма са всички партии", посочи Борисов.

"Който иска да се вдига за президент има още време, ГЕРБ ще го подкрепи", каза лидерът на ГЕРБ.

"Всички говорят как най-важното е да върнат правомощията на президента. Не, най-важното е свободата на гражданите", категоричен бе той.

Докога ще взимаме тези заеми, попита Борисов.

„С това си поведение в политиката ще отблъснат много, много хора. Нивото падна на критичния минимум, даже много под него", заяви той.

"Там където са тези социално слаби групи - държавата, меценатите ще помагат. Хайде сега да помислим и за тези, които изкарват пари - малкия и среден бизнес. Това е нашата категорична позиция. Вярвам, че това ще ни даде следващата година много повече подкрепа от знаещите, можещите, отколкото от популистите. Сега, ние като системна партия, трябва да го направим", коментира той.

"Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуем нищо за "Петрохан". Нямаше да чуем за наркодилъри, нищо. А сега когато го няма ГЕРБ, те трябва да се сбиват помежду си. Сега истински ги е яд, защото това не е нашето състезание. Не могат да предложат и никаква визия. Състезанието, което предстои цели две неща - обединител на нацията. Кой от тези, които се състезават сега, може да ни обедини. Според мен никой. Обаче всичките, които по една или друга причина ги изгонихме или напуснаха ГЕРБ казват издигнем кандидат. Защо другите партии не си издигнаха кандидат? Радев защо не си? ПП и ДБ защо не си издигнаха кандидат, а се греят и те на чуждия огън? По-мъдри сме от тях, по умни сме", категоричен бе той.

"Как ще ни обединят тези хора? Предизборната кампания започна с наркодилъри и педофили. Асен Василев беше прав като каза, че това е безобразие. Да, така е. Чест прави на Радев, че се обади на Росен Йорданов да му благодари. И така ме извади мен на практика, че има някакъв умисъл в тази пресконференция. А всъщност двете неща са безобразие. И начина, по който беше представено, пак беше безобразие. А тези хора трябва да привлекат с обединението на нацията. До този момент някой виждате ли да ни обединява? И нищо не им помага. А сега още не са се включили Радостин Василев и Христанов. То ще е много приятна работа", каза лидерът на ГЕРБ.

"Става несериозно всеки ден едно и също приказват, а правят различно. Ще се изядат помежду си. Истински го разбирам Радев. Минал съм и през това. И Радев пожела властта от Борисов, тя стана негова, сега да се оправя. Ние си стягаме партията", добави той.

Нашият консерватизъм има успехи. И неслучайно партията се включва активно в похода на Шкварек за християнското семейство, посочи той.

"20 години, откакто направихме сдружението ГЕРБ. Тогава бяха измислили закон, че кмет не може да става лидер на партия, за да ме спрат. Затова минахме през сдружение", заяви той.

Днес лидерът на ГЕРБ говори на форума „Следващите 20: Визия за бъдещето" в Бургас, организиран по повод 20 години от създаването на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България" и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер". Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологиите, образованието и енергетиката.

"Никой не пита за "Боташ", за милиардите, които са пропилени и продължаваме да пропиляваме. Никой не пита защо излизаме от газовите петролните находища и ги подаряваме. Това си е тяхна работа, аз не им се бъркам. Но когато говориш за мантинели, има само един въпрос. Има ли експертиза дали отговарят или не на стандарта, който е задало АПИ, по което и да е време. Изобщо не искам да се вкарвам, защото сега те няма от кого да се оттласкат за президентските избори и отново нямат започнато и свършено изречение без ГЕРБ или Бойко Борисов. Те не могат да формулират изречение", така Борисов коментира брифинга за борбата с корупцията на правителството на Румен Радев.

"И накрая уважаваният от мен г-н Демерджиев каза: "понеже един, който има фирма (4 са за мантинели), една от фирмите е наела офис от Влади Горанов, за което плащат търговския наем от 1000 евро". Той каза: "по метода на елементарните преобразувания, значи Борисов, който го е направил депутат и Борисов е свързан с него. Бих започнал с една шега, а пък който не я разбере като шега, си е негова работа. Депутатът Слави Василев е приватизирал през баща си най-големия завод за хладилници. Уволнил е работниците, подарил е производството на западни компании и доколкото ми казаха, сега този завод е офис сграда. Ако е така, всяка офис сграда, всеки наемател плаща наем на месец. Значи ли, че Румен Радев разделя пари с него? Трябва ли аз да знам дали някой си е дал жилището под наем и си го е дал на несвестен човек, аз да нося отговорност?", добави той.

На брифинга в петък беше оповестено за сериозни нарушения при проверка на обществените поръчки за доставка и поддръжката на мантинелите у нас. В схемата са участвали основно четири дружества, които държат 99,5% от пазара у нас. Привидно създават конкуренция, но всъщност са свързани помежду си с едни и същи собственици в близки отношения.

Четирите фирми са спечелили поръчки за 400 млн. евро за около 7 - 8 месеца през първото полугодие на 2022-а.

Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. В случая изключително интересено е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му, каза вътрешният министър.

"Проличава и името на друг човек, санкциониран по "Магнитски" - Владислав Горанов. Съвсем случайно вероятно са се намерили някъде по трасето, в икономическото пространство, и г-н Горанов е решил да отдаде под наем, така, за една малка сума, на едно от тези дружества своя обект", каза още Демерджиев.