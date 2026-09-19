„Светът е за всички" събра в Русе таланти от цялата страна

Кметът на община Русе Пенчо Милков откри 18-ото издание на Националния фестивал „Светът е за всички", който събра в Русе над 300 участници от 26 организации от цялата страна. Организатор на фестивала е Сдружение „Смело сърце", а проявата се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе.

„Тази сцена е ваша – тук има място за вашия талант, за вашата работа и за мечтите, които носите със себе си. Благодаря на всички участници, че сте в Русе и че споделяте с нас това, което умеете и обичате. Пожелавам ви да изживеете този фестивал с радост и да си тръгнете от Русе с нови приятелства, хубави спомени и усещането, че сте оставили част от себе си тук", каза Пенчо Милков.

Той също така подчерта значението на сцената като пространство за талант, творчество и срещи. Специална благодарност кметът отправи към организаторите от Сдружение „Смело сърце" и неговия председател Стойка Панагонова за постоянството, с което вече 18 години превръщат фестивала в традиция.

И тази година фестивалът се провежда под мотото „Докосни мечтите ми... Те са част от мен...", а богатата концертна програма събира на една сцена деца, младежи и възрастни участници. Публиката има възможността да се наслади на песни и танци, поезия, изпълнения с жест и мимика, артистични композиции и хумористичен скеч.

Паралелно с концерта се провежда и изложба-базар с красиви ръчно изработени изделия, създадени с много въображение, търпение и любов от участниците.

Празничният ден ще завърши с томбола за участниците. Благодарение на подкрепата на дарители и приятели на каузата, Сдружение „Смело сърце" осигурява повече от 450 подаръка за участниците в концертната програма и базара, както и за доброволците, помогнали за осъществяването на фестивала.