292 кг негодни храни иззеха при проверки в Цигов чарк

Близо 300 кг храни, негодни за консумация, бяха иззети и насочени за унищожаване при проверки на заведения и обекти за хранене в курортния комплекс Цигов чарк. Инспекциите са извършени на 18 септември от служители на Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Проверките са част от засиления официален контрол върху обектите, в които се предлагат и приготвят храни. Инспекторите са проверили хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс, пише БТА.

При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непредставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход.

За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Засиленият официален контрол на БАБХ в обектите за хранене продължава, особено в периоди с повишен туристически поток, с цел да се гарантира безопасността на храните и защитата на здравето и интересите на потребителите. Агенцията призовава гражданите при съмнения за нередности да подават сигнали на горещия им телефон - 0700 122 99.

В началото на септември БАБХ насочи за унищожаване над 550 кг продукти при проверки на предприятия в област Варна.