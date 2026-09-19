Авария спря водата в големи райони на Варна

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Аспарухово, Галата и още райони са засегнати, очаква се водата да бъде пусната поетапно

Голяма авария остави без вода големи части от Варна днес. За това съобщиха от ВиК – Варна.

Засегнати са абонатите в карето между булевардите „Владислав Варненчик", „Христо Ботев", „Васил Левски" и ул. „Девня".

Заради същата авария без водоснабдяване са и кв. „Аспарухово", кв. „Галата", местностите „Зеленика" и „Боровец", съобщават от водното дружество.

По информация на ВиК водоподаването в засегнатите райони се очаква да бъде възстановено поетапно до около 17 часа.

Заради друга авария без вода до около 15 часа ще бъдат абонатите в част от кв. „Виница" и местност „Малко Ю".

До около 17 часа без вода ще останат и абонатите в района между бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител", ул. „Отец Паисий" и бул. „Владислав Варненчик".

От ВиК – Варна предупреждават, че посочените часове са ориентировъчни и възстановяването на водоснабдяването може да се промени в зависимост от хода на ремонтните дейности.

След пускането на водата е възможно временно влошаване на качеството ѝ, докато мрежата се стабилизира.