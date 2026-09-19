В добричките крайморски общини добивът от слънчоглед е по-малък

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Жътвата на маслодайния слънчоглед в област Добрич продължава, като са ожънати 459

450 декара от общо 939 000 декара засети площи.

Средният добив е 310,4 килограма от декар, показват оперативните данни на Министерството на земеделието и храните.

Най-много слънчогледови площи са засети в община Добричка – 248 000 декара, от които са ожънати 160 000 декара.

Средният добив е 345 килограма от декар. В община Генерал Тошево са засети 208 400 декара, като са ожънати 8100 декара при среден добив от 325

килограма от декар. В община Каварна от засетите 119 600 декара са ожънати 79 300 декара, а средният добив е 285 килограма от декар. В община Балчик са засети 99 500 декара, като жътвата е извършена върху 85 000 декара.

Средният добив е 290,4 кг от декар. В община Шабла са засети 84 100 декара, от които са ожънати 70 200 декара при среден добив от 279,3 килограма от декар. В община Тервел са засети 89

300 декара, а ожънатите площи са 39 000 декара.

Средният добив е 305 килограма от декар. В община Крушари от засетите 75 800 декара са ожънати 6850 декара при среден добив от 306,6 килограма от декар.

В община Добрич са засети 14 300 декара, като са

ожънати 11 000 декара. Средният добив е 355 килограма от декар. В община Тервел са отчетени 10 декара пропаднали площи.

Жътвата на царевицата за зърно също е започнала в област Добрич. Засетите площи с реколтата в областта са общо 464 520 декара, като са ожънати 5000 декара в община Шабла. Средният добив от тях е 312 килограма от декар. Най-големи са засетите площи с царевица за зърно в община Добричка – 128 700 декара, и в община Генерал Тошево – 121 820 декара. В община Тервел са засети 66 000 декара, в Крушари – 46 000 декара, в Балчик – 39 000 декара, в Каварна – 27 000 декара, в Шабла – 26 800 декара, а в община Добрич – 9200 декара.

Отчетени са и 29 декара пропаднали площи с царевица в община Тервел.