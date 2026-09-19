Димитър Николов: Средният коридор може да превърне България в логистичен център

Средният коридор, свързващ Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузия с Черно море, има потенциала да превърне България в стратегически логистичен център. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на дискусията „Следващите 20: Визия за бъдещето", организирана от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България".

По думите на Николов маршрутът достига Европа през две държави – България и Румъния, а българските пристанища имат възможност да поемат логистичните товарни потоци. Той припомни, че преди около пет години, по време на форум в София, е бил поставен въпросът защо този коридор не получава достатъчно внимание. По това време войната в Украйна все още не е била започнала, а Суецкият канал е функционирал с пълния си капацитет.

Николов посочи, че климатична аномалия, подобна на тази, която вече е нарушавала плавателността на Дунав, би затруднила логистиката през Констанца и Варна, тъй като товарите, предназначени за Западна и Централна Европа, не могат да бъдат транспортирани по реката. Според него завършването на магистралата и модернизацията на железопътния коридор, започнала преди около осем години, ще подобрят транспортните връзки. При допълнителна модернизация на българските пристанища те биха могли да се превърнат в изключително конкурентен транзитен пункт, допълни Николов.

Кметът коментира и перспективите пред градовете през следващите години. Според него демографията е в основата на отговора на въпроса как ще изглеждат градовете през идните две десетилетия. По думите му хората избират мястото, в което да живеят, според качеството на образованието и здравеопазването, възможностите за развитие, културата, спорта, сигурността и условията за правене на бизнес.

Николов определи образованието като основен приоритет и припомни инвестициите на Община Бургас в образователна инфраструктура, сред които са дигиталната гимназия и развитието на висшето образование.