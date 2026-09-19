Пожар горя в депо за боклук край Плевен

Създадена е организация за овладяване на възникнал пожар на Регионалното депо за отпадъци край Плевен. На място работят три екипа на пожарната, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Плевен комисар Станислав Атанасов.

Община Плевен също следи ситуацията на Регионалното депо за отпадъци край града, където е възникнал пожар, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Първоначално огънят е бил на малка площ. Екипи на Регионалното депо са предприели незабавни действия за обработване на терена с булдозер и багер, като действията са били подпомогнати и от екип на Община Плевен с техника. През нощта огънят се е разпространил на по-голяма площ.

На място е и доброволното формирование на Община Плевен, изпратени са и цистерни на сметопочистващите фирми, пише БТА.

Към момента няма опасност от разрастване на пожара и от материални щети. Основният проблем е свързан със задимяването, добавиха от общинския пресцентър.

Община Плевен е сигнализирала Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен, които ще извършат замерване на качеството на атмосферния въздух. В посока към град Плевен не се усещат неприятни миризми, свързани с пожара. Вятърът е в източна посока и не е насочен към града.

От пресцентъра посочиха още, че ситуацията се наблюдава постоянно. При промяна или получаване на нови данни от компетентните институции населението ще бъде своевременно информирано.