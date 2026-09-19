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76-годишна жена е убита от бой в разложкото с. Бачево

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Жена е убита от бой в разложкото село Бачево. Жестоката трагедия се разиграла в петък, в късния следобед в дома на жената. Тази сутрин, около 10,28 часа в полицията е получен сигнал за мъж и жена, които лежат в безпомощно състояние в двора на къща в селото.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че и двамата са от селото, на 76 г. Жената е била починала, а мъжът е тежко пострадал от бой и е настанен в болница. По неофициална информация двамата да брат и сестра.

По първоначални данни вечерта в петък между тях и 72-годишен техен роднина е възникнал семеен скандал, при който той им нанесъл удари с дървен кол. 72-годишният мъж, който е техен братовчед, е задържан. Криминалисти са на място и разследват престъплението под надзора на Окръжната прокуратура. 

Полиция

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