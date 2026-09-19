Терзиев „под лупа" в Музейко: Как оставаш позитивен, въпреки трудностите

В деня на София „Професия под лупа" събра в Музейко кмета на столицата и децата за откровен разговор за работата на кмета, трудностите и техните идеи за София, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Какво означава да си кмет? Как се решават проблемите на един голям град? Как си почива кметът и как успява да остане положителен, когато трудностите са много? А какво биха променили самите деца в София?

Тези и още много въпроси зададоха децата на кмета на Столична община Васил Терзиев по време на специалното издание на „Професия под лупа" в Музейко по повод Деня на София. В срещата участваха деца между 7 и 12 години, а заедно с кмета беше и зам.-кметът по направление „Култура и туризъм" Ирина Дакова.

Разговорът премина от това как изглежда работата на един кмет до много по-големи теми – личната отговорност, трудните решения и начина, по който един проблем може да се превърне в урок. Терзиев разказа на децата какво зависи от кмета, как се търсят решения за град с мащаба на София и защо е важно човек да запазва посоката си дори когато среща трудности.

„Всеки един от нас е важен. Това, че съм кмет на София, не ме прави по-важен от всеки един от вас тук в залата, от вашите родители и учители. Имам различна роля и различни задължения, но същата любов към града. Пожелавам ви да сте много сериозни в това, което изберете да правите с бъдещето си, и да го обичате. Да бъдете винаги любознателни, да не бъдете снизходителни към другите хора", каза Васил Терзиев.

За срещата кметът донесе и нещо специално от кабинета си – истински автентичен компас, подарък от негов бивш колега, върху който е гравирано послание да не губи посоката си. Децата имаха възможност да го разгледат, а Терзиев им разказа защо пази този подарък и какво означава за него посланието му – да знаеш какво искаш да постигнеш и да не губиш посоката си, когато стане трудно.

Най-оживената част от срещата дойде с въпросите на самите деца. Те се интересуваха как протича денят на кмета и как си почива, но имаха и съвсем конкретни искания и предложения за града. Част от тях символично влязоха в ролята на кметове и споделиха какво биха променили в София и кои места и проблеми са важни за тях.

Терзиев насърчи децата да продължават да задават въпроси, да бъдат любознателни и да се интересуват от града, в който живеят. Срещата завърши с разговор за това, че всеки има своя роля и отговорност към София – независимо дали управлява града, учи, преподава или просто се грижи за мястото, което нарича свой дом.