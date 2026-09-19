Николай Найденов: Следователският кабинет очевидно е на Борислав Сарафов

"Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва.

Сега дали това действително се е случило, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания във Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства", заяви за предаването "Политически НЕкоректно" на БНР министърът на правосъдието Николай Найденов във връзка с предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет..

В края на август при представянето на управленската програма на „Прогресивна България" в частта „Правосъдие" министърът на правосъдието заяви, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистратите във връзка с избора на нов ВСС от професионалната квота. И още: „Нека тези, които са се прегрупирали в следователски кабинет, да знаят, че това не остава незабелязано".

Според министъра в съдебната система има доста "гнили ябълки": "Тези скандали, които тя продуцира и с които не можа сама да се справи, очевидно изискват и външна намеса, но ние не може да си позволим да оставим настоящото положение с Висш съдебен съвет с отдавна изтекъл мандат, с инспекторат с отдавна изтекъл мандат и тепърва да чистим тези авгиеви обори и след това да правим избор за Висш съдебен съвет".

Запитан дали има риск в новия ВСС да влязат хора, които да се окажат скрити "джуджета", "ябълки", "нотариуси", Найденов отговори: "Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат".

"Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласуват действително по съвест и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в тази система, а това предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет", добави министърът.

Подборът чрез флашки никога не дава добър резултат, категоричен беше Найденов. "Много ще съм разочарован, ако сред кандидатите, които са издигнати за членове на ВСС, независимо от квотата, от която е направена, има такива хора, защото според мен не е толкова страшно, ако се извади една флашка. След като нея я има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и когато кандидатът, който стане член на ВСС, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това повече ме притеснява. Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки", заяви той.

"В момента в Министерството на правосъдието работим вече по тези конституционни промени - както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове. Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях. Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива", обясни той.

Той допусна, че ако има обжалване на професионалната квота, новоизбраният ВСС може да не встъпи в длъжност до края на ноември. Парламентарният избор може да бъде атакуван пред КС.

Николай Найденов обяви, че ще обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд оставеното без уважение негово искане за отстраняването на следователя Сарафов от поста му като магистрат.

"Наследих подаденото искане за дисциплинарно освобождаване на тогавашния изпълняващ функции Борислав Сарафов и поддържах това искане. ВАС намери, че към настоящия момент не е налице правен интерес, тъй като вече Борислав Сарафов не заема функцията, която е заемал към момента на подаването на това искане. Моето мнение е, че правният интерес следва да се преценява към момента на подаване на жалбата, поради което възнамерявам да подам такава пред петчленен състав. Бих искал да стигна докрай този път по съдебен ред, тъй като това е единствената възможност за защита на тази позиция", каза още министърът.

По думите му се предвижда и преоценка на функцията на инспектората към Министерството на правосъдието.

"Предвидили сме преоценка на функцията на инспектората, тъй като това е основният орган, който събира, обобщава и проверява информацията, за да може инспекторатът да подпомага и министъра на правосъдието в тази му функция, защото така, както е записана в момента, тя не е подплатена от конкретни възможности да я осъществи реално", коментира той.

"Министерството на правосъдието и аз не сме били част нито от организацията, нито от изнесената информация", заяви Найденов, попитан за пресконференцията за случая "Петрохан".

Според него обаче основният въпрос е същността на представената информация. "Пресконференцията беше изключително невралгична, не само заради сериозността на данните, които бяха изнесени, а и заради обстановката, която беше в залата за пресконференции", каза той.

Той направи разграничение между развитието на наказателното производство и публичното изясняване на случая.

"При положение, че са установени, благодарение на една комплексна експертиза, данните, свързани с убийството и с извършителите му - това производство в тази му част би следвало да бъде прекратено, тоест няма да стигне до съд. Тук извършителят - този, който е посочен в експертизата, той не е сред живите, съответно няма как да бъде образувано наказателно производство. Това е единственият начин, по който може да се разбере цялата истина за този скандал", каза Найденов.

Найденов коментира и скандала около помилвания от Илияна Йотова по времето, когато тя е била вицепрезидент, наркобос, който след това отново е хванат с 5 кг кокаин. Той посочи, че институтът на помилването е уреден в конституцията, докато педофилията и убийствата са престъпления по Наказателния кодекс.

"Отново се превръщаме в коментатори на едно фейсбук правосъдие от хора, които никаква представа си нямат нито от института на помилване, нито от начина, по който той се случва.

Нито може да виним президента и да го укоряваме, че е помилвал престъпник, нито може да си правим някакъв извод от това", заяви той.