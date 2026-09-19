Пенчо Милков подкрепи благотворителния турнир „Не се сърди, човече" в Русе

На ал. „Перистери" в Парка на младежта днес се проведе благотворителният турнир по „Не се сърди, човече", организиран от Сдружение „Напред". Повече от 70 участници се включиха в състезанието, което за поредна година постави зад играта важна обществена кауза – подкрепа за ученици в нужда. Сред гостите на инициативата беше кметът на община Русе Пенчо Милков, който поздрави организаторите и участниците.

„Тази инициатива събира хората около нещо толкова познато и непретенциозно като една игра, но зад нея стои конкретна помощ за ученици, които имат нужда от подкрепа. Точно такива срещи дават смисъл на общността – хората се забавляват заедно, състезават се, общуват и в същото време правят нещо полезно за друг човек", заяви кметът. Пенчо Милков поздрави членовете на Сдружение „НАПРЕД" за постоянството и за това, че превръщат турнира в традиция с реален резултат за русенски деца.

Надпреварата продължи близо пет часа, а победител в турнира стана Лиляна Николова. Второто място зае Светослав Захариев, следван от Александър Мурадян и Преслава Пиргозлиева. Освен отличия за призьорите бяха осигурени и допълнителни награди от партньорите на инициативата.

През целия ден организаторите бяха подготвили занимания и забавления за най-малките посетители. Героите Спондж Боб и Миньон се превърнаха в атракция за децата, а присъствието им допринесе за семейната атмосфера на събитието.

Турнирът беше открит от народния представител Емил Денков. На инициативата присъства и народният представител Живка Бучуковска.