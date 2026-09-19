След граждански сигнали и публичност спортните игрища в Боровия парк във Вършец вече се ремонтират

След граждански сигнал, подписка от младежи и ползватели на спортните игрища в Боровия парк и последващо поставяне на темата пред община Вършец, контролните институции и медиите, на място вече се извършват ремонтни дейности.

Още преди да има видим резултат, информирахме медиите за състоянието на игрищата, за установените дефекти и за факта, че обектът все още се намира в гаранционен срок. В предишното ни прессъобщение поставихме въпроса защо при действаща гаранция не е ясно дали община Вършец е потърсила фирмата-изпълнител за отстраняване на дефектите за нейна сметка.

След получения сигнал разгледахме документацията и установихме, че обектът е изпълнен по проект с европейско финансиране и се намира в гаранционен срок до 30.08.2026 г.

Като общински съветници внесохме официално искане до община Вършец за проверка, констативен протокол и предприемане на действия по гаранцията. По казуса са подадени и сигнали до компетентните институции — ДФ „Земеделие", АФКОС към МВР, OLAF, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и АДФИ.

Днес вече има видим резултат — спортните игрища се ремонтират.

„Това е добра новина за младежите, за децата и за всички жители на Вършец, които използват тези спортни съоръжения. Благодаря на гражданите, които не подминаха проблема, а го поставиха ясно и отговорно. Когато хората са активни, а институциите бъдат поставени пред конкретни факти, резултат може да има", заяви Недялко Томов, общински съветник.

По думите му най-важното в момента е ремонтът да бъде извършен качествено и да има яснота по какъв ред се случва.

„За нас това не е въпрос на противопоставяне, а на добро стопанисване на общинското имущество. Когато един обект е в гаранция, нормалното поведение е да се провери състоянието му, да се потърси изпълнителят и да се защити обществения интерес. Радвам се, че вече има действия на място, но следващата стъпка е да получим официална информация какво включват ремонтните дейности, кой извършва ремонта и за чия сметка", допълни Недялко Томов.