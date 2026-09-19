Теменужка Петкова: Защо помощта заради скъпите горива да не е за всички българи?

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Защо помощта заради високите цени на горивата не бъде предоставена на всички български граждани, а само на определен кръг от хора? Този въпрос постави бившият финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз по повод обявената от правителството програма за подкрепа.

По думите ѝ предлаганата мярка за предоставяне на т.нар. „инфлационен" чек от 50 евро на хората с ниски доходи не е достатъчно добре таргетирана. Според Петкова няма гаранция, че средствата ще достигнат именно до най-нуждаещите се.

Петкова определи мярката като проинфлационна. Според нея вливането на допълнителни средства в обращение може да доведе до ново повишаване на инфлацията, вместо до трайно решение на проблема с високите цени на горивата.

Тя постави под въпрос и отпадането на изискването за доказване на притежание на автомобил, за да бъде получена помощта.

„В момента, в който се преустанови изискването за предоставяне на документ, доказващ притежаването на такъв автомобил, въпросът е за какво ще бъдат използвани тези средства", добави Петкова.

По думите ѝ през пролетта е имало подобна мярка, но тя е била обвързана с доказване на притежанието на автомобил, така че предоставената помощ да бъде насочена конкретно към разходите за гориво.

Петкова коментира и предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана. Тя посочи, че към момента акцизната ставка за пропан-бутана, когато се използва за отопление от битови потребители, е нулева. Според нея заявеното от управляващите намаление на цената може да стане факт едва след необходимите законодателни промени и нотифициране на мярката пред Европейската комисия.

„Друг е въпросът защо подобен подход има само по отношение на пропан-бутана, а няма по отношение на всички горива", попита още Теменужка Петкова.

Бившият финансов министър определи и помощта за земеделските производители като мярка, която не е нова. По думите ѝ част от акциза за използвания газьол от земеделските производители се възстановява от години.

Според Петкова тази помощ съществува отдавна и периодично се пренотифицира, за да може да продължи да се прилага.

Тя коментира и управлението на рафинерията в Бургас след смяната на особения управител. Според нея той работи в рамките на правомощията и задълженията, определени със закон.

Основната му задача, по думите ѝ, е да гарантира непрекъсваемостта на доставките на горива.

„Към този момент няма проблем с доставките на горива. И той работи в рамките на законовите правомощия, които са ясно дефинирани", допълни още Петкова.

Относно новата методика за определяне на минималната работна заплата, тя заяви:

„Такава методика на практика няма. Те говорят за формула, по която ще се определя тази минимална работна заплата, но такава формула на практика не предлагат".

Бившият финансов министър заяви, че очаква повече информация и по договора с „Боташ".

„Нека да видим там всъщност как се е стигнало до подписването на този договор. Дали този договор е бил част от документацията, която Министерският съвет е разгледал на своето заседание. И дали Министерството на финансите е одобрило финансовата обосновка по този договор", каза Петкова.