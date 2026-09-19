Потвърдиха: Държавата подкрепя създаване музей на българския килим във Велико Търново

Юридическите екипи на две министерства търсят най-добрия начин сградата на бившия жп пансион във Велико Търново да бъде предоставена за изграждане галерия-музей на българските килими. Юридическата форма трябва да гарантира, че след време някой да не може да реши да бъде използвана тя за нещо друго. Това обяви на дискусия във Велико Търново заместник-министърката на културата Зорница Грекова. В момента сградата на закрития жп пансион е в активите на Министерство на транспорта. В разговори на кмета на Велико Търново Даниел Панов с премиера Радев, министър Пеев и министър Милошев, от правителството са дали подкрепа за идеята.

"Важно е веднъж тази сграда, когато бъде дадена за музей на килима, да няма никакви практически възможности да бъде използвана за нещо друго. След намирането на юридическо решение ще бъдат задействани необходимите процедури, включително чрез решение на Министерския съвет и разговори между съответните министерства, общината и Фондация „Български килими", за да можем да случим музея в най-кратки срокове", посочи Гъркова.

Тя припомни, че през 2024 г. в ЮНЕСКО е била организирана кръгла маса, на която са били представени българските килими и колекцията на Фондация „Български килим". В събитието са участвали представители на Българския културен институт в Париж, експерти и дипломати.

Община Велико Търново подкрепя идеята за създаване на музей с европейски измерения, но реализацията на проекта изисква доказана устойчивост, реалистична финансова рамка и ясна пътна карта, каза Нейко Генчев, заместник-кмет на Община Велико Търново. Той подчерта, че общината не е спирачка на това начинание, а е страната, която настоява идеята да стане реалност, допълни той.

Реализирането на подобен проект изисква значителен обществен финансов ресурс. Самото преустройство на сградата, във вид, отговарящ на съвременните музейни изисквания, вероятно ще изисква инвестиции от порядъка на няколко милиона лева", каза Нейко Генчев.

Председател на Фондация „Български килим" е нидерландецът Якоб ван Бейлен, който колекционира български килими близо две десетилетия и е събрал представителна сбирка от над 1100 автентични килима от XVII до XX век. Около 30 % от тях са върнато културно наследство от целия свят - дори от Австралия, Япония, Пакистан, а покупната им цена е над 600 000 евро. Той представи визията си за бъдещия музей - на площ от поне 2000 кв.м, с 15 изложбени зали, интерактивна екпозиция, две работилници, в които всички могат да се запознаят с процесите на килимарския занаят - от подготовката на вълната, до багренето и тъкането. Предвиден е още детски кът, реставраторски лаборатории, библиотека, учебен и детски център. Според колекционера това ще бъде първият музей на килимарството в Европейския съюз и той трябва да бъде модерен, жив организъм, който да предоставя преживяване. Главната цел е съхранение и популяризиране на богатото наследство и предаването му на поколенията.

На дискусията стана ясно още, че за фондацията и Ван Бейлен вариант е да огранизират музея и в Центъра за съвременно изкуство в "Кристо и Жан Клод в Габрово". В търсене на място за неговите килими, кметът Таня Христова е предложила 4 възможни сгради в съседния областен град.

Участнците от институции, неправителствени организации и експерти обаче вкупом се обединиха, че националният музей на българските килими трябва да е в старата столица. Необходимо е да бъдат изяснени отношенията между държавата, общината и фондацията, както и да бъде изработен модел за управление на бъдещата институция.