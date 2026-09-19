Имало фотографии на бащата на Калушев заедно със сина му и голи младежи

Има фотографии на бащата на Калушев заедно със сина му и голи или разголени младежи. Част от снимките са направени на плаж, но други имат различен контекст. Това е сред обстоятелствата, на базата на които експертите допускат, че бащата вероятно е бил наясно с интереса на сина си към подрастващи. Една от фотографиите е на младеж на възраст от 13 до 15-годишна възраст, правейки еротични демонстрации с половия си орган.

Това съобщи криминалният психолог Росен Йорданов, който разкри в „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз нови подробности за изготвянето на психологическата експертиза по случая „Петрохан-Околчица", представена на брифинг в Съдебната палата в началото на седмицата.

„Имаме свидетелски показания и достатъчно снимков материал, които ни подсказват, че твърде вероятна е хипотезата бащата да е бил много по-наясно с две неща – от една страна, че синът му е хомосексуален, а от друга – с проблема, който според нас е бил ориентацията към подрастващи", каза Йорданов.

Той обаче изрично отказа да потвърди, че бащата на Калушев е имал същите сексуални предпочитания. За него това са само спекулативни хипотези.

Той обясни върху какви материали е изграден профилът на Ивайло Калушев, как според експертите той е успявал да поставя хората около себе си в силна зависимост и защо е определен като „преференциален сексуален насилник".

Йорданов призна, че нито той, нито останалите експерти са разговаряли лично с Калушев. По думите му затова става въпрос за т.нар. задочна експертиза, при която заключенията се изграждат чрез други източници. Сред тях са голямо количество видео- и аудиозаписи, част от които са направени в самата хижа, материали, създавани от членовете на общността, резултатите от действията им и свидетелски показания.

„Личната среща, контролираният експеримент и тестовото изследване са познати методи за проучване на един човек. Но в случая ние разполагахме с друга много надеждна информация – аудио- и видеозаписи и резултати от тяхната жизнена дейност във всички аспекти, които всъщност ги представят в естествената им среда. Да наблюдаваш хората в естествената им среда е много надежден източник на информация. Още повече, когато това бъде съпоставено с резултатите от действията им и със свидетелски наблюдения отвън", обясни Йорданов.