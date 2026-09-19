Президентът Йотова отбеляза Празника на плодородието с кюстендилци

"Тук в Кюстендил се усеща българският корен, пазят се традициите и онази извечна любов на всеки българин към земята, която го храни". С тези думи президентът Илияна Йотова приветства жителите и гостите на Кюстендил, събрали се на традиционния празник на плодородието. Тази година се отбелязват 130 години от първото овощарско изложение, проведено в Кюстендил.

Йотова посочи, че неслучайно преди много векове върху сечените тук от Римската империя пауталийски монети са образите на земните блага, „защото това е вълшебен край с плодородна земя". Кюстендил е символ на плодородието, заяви тя.

„От Кюстендил тръгва Владимир Димитров – Майстора с неговите вълшебни картини, които улавят кюстендилския дух, добрия нрав на хората и изпращат този кюстендилски образ навсякъде по света", подчерта президентът, като отбеляза, че творбите му днес са в най-големите национални и световни музеи.

Илияна Йотова изтъкна в приветствието си, че Кюстендил се развива успешно благодарение на своите жители, на грижата на общината и нейното ръководство. Президентът пожела на кюстендилци да продължават да бъдат истински стопани и да се радват на плодородие. „Благодаря ви, че правите всичко не за себе си, а за децата, които са нашето бъдеще. Нека да ги подкрепяме със своя пример, с много обич и любов. Да им даваме надежда, да им предоставяме условия да растат и да се радват на живота", посочи държавният глава.