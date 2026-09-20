"Възраждане" обявява кандидата си за президент на 22 септември

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На 22 септември - в деня на независимостта на България, "Възраждане" ще обяви своите кандидати за президент и вицепрезидент във Велико Търново, съобщи в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви депутатът Цончо Ганев, който е зам.-председател на партията.

Той отказа да даде повече детайли около кандидатите.

Според него партията му не се е забавила с обявяването на двойката, а е опитвала досега да постигне обединение на извънпарламентарните партии. Но не се получило, тъй като някои от формациите вече се регистрирали самостоятелно и така разпилявали вота според Ганев.

На този етап кампанията не е кална, а изкарва факти, коментира той.

Ганев критикува мерките на правителството за скъпите горива - еднократното получаване на 50 евро за бедните нямало да регулира цените на колонките.