"Възраждане" обявява кандидата си за президент на 22 септември

На 22 септември - в деня на независимостта на България, "Възраждане" ще обяви своите кандидати за президент и вицепрезидент във Велико Търново, съобщи в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви депутатът Цончо Ганев, който е зам.-председател на партията.
Той отказа да даде повече детайли около кандидатите.
Според него партията му не се е забавила с обявяването на двойката, а е опитвала досега да постигне обединение на извънпарламентарните партии. Но не се получило, тъй като някои от формациите вече се регистрирали самостоятелно и така разпилявали вота според Ганев.
На този етап кампанията не е кална, а изкарва факти, коментира той.
Ганев критикува мерките на правителството за скъпите горива - еднократното получаване на 50 евро за бедните нямало да регулира цените на колонките.