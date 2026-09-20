Николай Найденов: Трябва да разберем дали няма и финансови престъпления зад организацията на Калушев

"Свидетели сме на изнесени данни за много тежко престъпление. Това е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да видим и кой стои зад тази организация и дали няма и други престъпления", каза в студиото на Нова тв Николай Найденов, министър на правосъдието за случая "Петрохан". Добави също, че става въпрос за убийство на деца, на педофилия и трябва да се запитаме кой допусна това безобразие.

Министър Найденов заяви, че се води досъдебно производство за това как тази организация е финансирана. Минали са не малко количество средства и трябва да се разбере дали не е имало и финансови престъпления.

"Не мисля, че прокуратурата е изнесла данните заради политическата обстановка", каза още той.