Борислав Сандов: Не съм обвинен, нямам призовка

Не съм обвинен, защото нямам връчена призовка, заяви бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за когото в петък от прокуратурата съобщиха, че е обвинен за длъжностно престъпление.

Пред Би Ти Ви Сандов каза, че това не било по случая Петрохан - Околчица, а се пришивало към него, за да му се даде политическа окраска. Той бил разпитван преди 2-3 месеца от прокурор като свидетел, като тогава е бил вторият му разпит.

Софийската градска прокуратура обяви в петък, че Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление.

Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., когато Сандов е министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Тя е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на организацията на Калушев са били възложени правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Действията са били извършени с цел да се набави облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

"Тодорини кукли" не е защитена територия, каза Сандов.

Аз като министър и вицепремиер не позволих нито да бъда подчинен, нито корумпиран. Заради това въпреки големите намерения на определени кръгове от олигархията да бъда атакуван, нямаше за какво. Това е някакъв реванш за тях. Тези хора продължават да влияят в прокуратурата. Аз съм създал достатъчно врагове, спрял съм много намерения, свързани с много пари - в енергийния сектор, в дървената и пътищарската мафия в земеделската индустрия, в минната. Тези хора със сигурност ми имат зъб" - така Сандов отговори на въпроса защо точно той е привлечен като обвиняем.

Сандов отново каза, че сключеният с организацията на Калушев меморандум не е давал никакви привилегии на организацията, нито са били харчени публични средства. Затова и нямало как да са били набавени облаги.