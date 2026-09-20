Трима пострадали при близо 140 пожара в страната за денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, на сайта на ведомството, в информация за оперативната обстановка към 6:00 часа днес.

Противопожарните звена са реагирали на 186 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 137 пожара.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които седем – в жилищни сгради, два – в промишлени, четири – в транспортни средства, един – в селското стопанство, един – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 116 пожара, от които 61 – в сухи треви, горска постеля и храсти, три – в стърнища, 42 – в отпадъци.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции, от които осем са при катастрофи в транспортни средства, както и като техническа помощ и в съдействие на други структури, ведомства, и на граждани.

Регистрирани са и 10 лъжливи повиквания, пше БТА.