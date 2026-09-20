Гергана Паси: Живеем в две Българии - едната цени свободата, другата мрази във фейсбук

Няма интрига какво можем да очакваме от изборите в Русия. В Русия разговорът за избори е безпредметен, така както е в Северна Корея или Китай. Това коментира пред Би Ти Ви Гергана Паси, бивш министър по европейските въпроси.

Според нея вотът в Русия няма да резонира в България.

Източна Украйна е на дъното на всички класации по свободи според организацията "Фрийдъм Хаус", а това е именно завладяната пред 2014 г. от Русия зона в Украйна, даде пример Гергана Паси.

В случая Русия - Украйна няма капка съмнение кой е агресорът, както и няма капка съмнение, че мирът там е възможен само ако е дългосрочен и засяга целия регион, смята Гергана Паси.

Имаме две Българии, които съжителстват на една и съща територия - едната, която се радва на свободата и за която работихме 30 години. Когато отворя телефона си и вляза във фейсбук, виждам съвсем различна - намусена, мразеща и караща се България, коментира Паси. А по думите й политиците, които се карат, увеличават именно втората България.

В отговор на въпрос тя каза, че се въздържа да определи настоящото правителтвото като такова, което ни води на изток.

Темата Китай е много по-застрашителна за Европа, в икономически аспект, но и не само, смята тя. И предупреди: Тази държава е в състояние напълно да деиндустриализира нашата икономика. Китай идва да инвестира тук, но със своите фирми и работници.

По повод идеята Канада да стане асоцииран член на ЕС, тя коментира, че това е голямото и силно послание от речта на Урсула фон дер Лайен за бъдещето на съюза.

"Нашият екип бе щастлив да чуе точно тази идея. Точно преди 20 месеца - на 20 януари 2025 г., на икономическия форум Делфи, който беше организиран в София, Соломон Паси изрази публично тази идея - Европа да покани Канада за член на ЕС. Говорим за нова форма на разширяване на зоната на ЕС", обясни Гергана Паси.

На фона на цялото капсулиране на света, на налагането на мита и тарифи, затварянето на граници, Европа все още е съхранено, макар и много ударено място, което разширява пространството за отворена търговия. И България трябва да се чувства привилегирована, че е част от това пространство, категорична е тя.