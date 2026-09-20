Милошев: В културния сектор има ужасно болезнени, забравени, закопани проблеми

Като човек, който от частния бизнес отива в културата, в позиция на администриране на културния процес, работа с културните дейци, аз съм меко казано изненадан. Има прекалено много проблеми, залежани от години. Във всички сфери на културния сектор има ужасно болезнени, забравени, закопани проблеми, които трябва да бъдат решавани. Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на културата Евтим Милошев.

"Парите са много важен фактор, но в много голяма степен става дума за безхаберие, за липса на човещина в администрирането на тези процеси през годините. На бездушна администрация. Наистина съм дълбоко покрусен от това, което заварвам", каза той.

"Този протест беше от 4 човека. Мога поименно да ги кажа. От тях единият има досег до кинопроизводството, другите трима въобще нямат общо с тази тема. Когато четири човека се заявят като "кинаджиите", това означава, че или няма кино, или има нещо гнило в цялата работа. И аз смятам, че зад този "протест" стоят преди всички финансови, търговски и политически интереси. Киноцентър Бояна е частно търговско дружество. Този процес се е случил преди 20 години", така министърът коментира протеста на филмови дейци и независими артисти пред Киноцентър „Бояна". Поводът са притесненията им е, че в Киноцентъра ще спре филмовата дейност след изтичането през есента на 20 г. от приватизацията на дружеството.

"За тези 3 месеца, откакто имаме новото ръководство на НДК, спряха сигналите в министерството на културата. Това категорично ми прави впечатление. Това е много важна индикация. Сигналите бяха посветени на това, че има лоши практики в НДК, което беше една от причините да предприема тази промяна", заяви Милошев.

Той коментира и обявената от цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър на БНР гладна стачка. Повече от година музикалните състави на БНР протестират заради недостатъчно финансиране. В средата на миналия сезон Радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната.

"Това е нещо, което много ме смути. БНР е първостепенен разпределител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. В морален и работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, това вече пряко ме вълбува. Аз с тези състави през последните 3 г. съм работил много активно, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци", каза министърът на културата.

"Още от самото начало на този мандат имам активен диалог с г-н Митев и смятам, че ще намерим това решение. Може би ни се искаше да стане по-бързо, наистина. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в БНР", посочи той.

"Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки. В чисто човешки план бих апелирал да не се стига до такива крайности. Вярвам, че ще се намери устойчиво решение", заяви Милошев.

"Приветствам усилията и енергията, които г-жа Милотинова полага за "Евровизия". Процесът е контролиран. Смятам, че "Евровизия" си намери страхотен домакин в лицето на Бургас. Бургас е домакин, но сцената е България", посочи той.