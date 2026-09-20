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Трима ранени при катастрофа край врачанското село Мраморен

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Двама от ранените при катастрофата са настанени в хирургично отделение на врачанската болница.

Трима са пострадали при катастрофа край врачанското село Мраморен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 19:00 часа вчера. Ударили са се „Фолксваген Пасат", управляван от 27-годишен мъж от Голямо Пещене, и „Мерцедес 220Д", зад волана на който бил 21-годишен жител на село Баница.

Двама пътници от фолксвагена са настанени в хирургичното отделение на врачанската болница „Христо Ботев". Водачът на мерцедеса е прегледан и освободен за домашно лечение.

Пробите на двамата шофьори за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според полицията причината за катастрофата е движение с несъобразена скорост от страна на 27-годишния водач.

След инцидента пътят остана затворен няколко часа, но движението вече е възстановено, припомня БТА.

Двама от ранените при катастрофата са настанени в хирургично отделение на врачанската болница.

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