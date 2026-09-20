Терзиев за пресконференцията "Петрохан": Как подобни неща се случват преди определени политически събития?

Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития. Така кметът на София Васил Терзиев отговори на въпрос смята ли действията на прокуратурата по отношение на случая „Петрохан-Околчица" за адекватни.

Той изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми.

„Каквото съм казал, е било публично. На прокуратурата, когато ме повикаха на разпит", коментира той.

По повод подготвян протест с искане за неговата оставка, кметът заяви, че недоволните са „добре дошли".

„Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация", заяви столичният кмет, добавяйки, че е подкрепял други протести в миналото и няма проблем с тези срещу него.

Във връзка с решението на съда, което спира поскъпването на платените зони за паркиране, прието от Столичния общински съвет, кметът обясни, че общината в момента изчаква съдебното решение по същество.

Васил Терзиев уточни, че администрацията ще обжалва решението на тази инстанция, ако то не е в полза на общината.

Попитан за изнесени нови данни от прокуратурата и твърдения, че е обещавал охраната на природен парк „Витоша" на частни лица, кметът категорично отрече.

Той поясни, че темата на разговорите е била единствено как планината може да се пази с малко хора и повече технологии.

„По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко, колкото пръстите на едната ми ръка", заяви той.

Кметът подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк "Витоша", а Столична община няма абсолютно никакво касателство и не може да поема подобни обещания.

Столичният кмет откри велошествието по бул. „Цариградско шосе". Терзиев потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 км нови велотрасета в София.

Той призна, че Столична община е „длъжник" на гражданите по отношение на велосипедното придвижване.

Кметът на София Васил Терзиев поведе велошествие по повод Европейската седмица на мобилността, към което се присъединиха десетки велосипедисти.

Шествието тръгна от площад „Народно събрание" и достигна бул. „Цариградско шосе". След това велосипедистите ще се отправят по бул. „Копенхаген" и ще се върнат обратно до пл. „Народно събрание". За около два часа „Цариградско шосе" е освободен от автомобили.

Инициативата, организирана със съдействието на Центъра за градска мобилност и посолството на Дания, е част от Европейската седмица на мобилността и преминава по част от трасето на историческия финал на българския етап на Giro d'Italia. През май тази година София беше домакин на финала на третия етап на престижното международно колоездачно състезание.

Столичният кмет приветства събралите се граждани, които в почивния ден оставиха автомобилите и предпочетоха да се качат на велосипеди, за да се присъединят към инициативата, част от Европейската седмица на мобилността. Той подчерта усилията на Столичната община да развие велосипедната мрежа в града, така че да се постигне цялостна свързаност и превръщането на велосипеда в алтернатива за придвижване. Терзиев припомни амбицията си да приключи мандата с 30 км нови велотрасета не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета. Ние сме длъжници на хората, които искат да се придвижват с велосипед, но това ни мотивира още повече да работим, каза Васил Терзиев, цитиран от БТА.

Онлайн анкета за нови велоалеи в София пусна Столичната община през август. Платформата цели проучване на мнението на гражданите за потребността от нова велосипедна инфраструктура. Така Общината дава възможност на гражданите да участват пряко в планирането и развитието на градската среда изцяло дигитално.