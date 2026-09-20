Борисов предупреди партията на Радев: Не ми заплашвайте кметовете, ще ви направя скандал (Видео)

До местните избори още повече хора ще изтрезнеят от това, което са направили, посочи той

Щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме единен кандидат с ПП и ДБ, смята Борисов

Не ми заплашвайте кметовете, ще ви направя скандал. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към управляващите от "Прогресивна България". Според него емисари на партията на Румен Радев обикалят кметове, избрани от ГЕРБ, със заплахи, за да ти привлекат на своя страна.

"Само им казвам да не ходят така грубо да заплашват, защото ще ги запиша и ще им направя тогава скандал. Предупреждавам ги приятелски. Оставете, занимавайте се, търсете си избиратели, правете каквото искате", заплаши Бойко Борисов.

"Народът има инстинкт. Той дори и нас ни хваща, когато не сме достатъчно искрени. Те виждат сега, че хората на Радев не са искрени. До местните избори още повече хора ще изтрезнеят от това, което са направили. Ще видят каква грешка са допуснали. И понеже в момента прогресистите обикалят по нашите кметове, заплашват ги, тормозят ги. Обясняват и как и какво ще им се случи, ако не минат там. Шансът ни е, че до местните избори те ще се разпаднат, не ГЕРБ", добави той.

"Толкова критици има, че дори не искам да се вкарвам в тази работа. Те не се справят и са изключително слаби. Нямат никаква експертиза", така Борисов коментира мерките на управляващите от ПБ срещу поскъпването на горивата.

"Кой им дава право на сегашните управляващи да взимат тези заеми и да задължават децата. За да живеят днес, да казват: "ние даваме". Тези 50 евро от кой ги взима, питаха ли го? Дайте да дадем, ама от кой? Откъде накъде някой ще ми определя минимална работна заплата. Пазарът определя заплатата. Не ти, не правителството", добави той и посочи, че истинската грижа трябва да е за този, който произвежда БВП.

"Ако ние днес и само ГЕРБ, само аз и тези хора зад мен, могат да вземат това решение, то е болезнено, но ако не се направи веднага - до няколко години дълговата спирала ще ни вкара в гръцката криза", предупреди Борисов.

На 18 септември стана ясно, че инфлационен чек от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба.

"Популизмът е толкова опасно нещо в момента, а всички са такива", коментира Борисов.

"Европа е в много лошо положение, в изолация е. Предстои ни много лошо време", смята той.

"Аз мисля точно обратното на правителството и за моя радост цялата партия, много трудно, успях да я убедя. Аз вече мога да спра да говоря пред нея. Те разбраха, че това е правилното и трябва да се върнем там, където бяхме. А там където бяхме означава финансова дисциплина, мерките да са адекватни", каза лидерът на ГЕРБ.

"Консервативно и дясно като табела се износи. Трябва да му кажеш като си консерватор какво е съдържанието. Всеки има право да си избере личния живот, но няма право да ми го натрапва. Трябва да има вероучение. Дясното е колкото харчиш, толкова да изкарваш. Даже ако може повече да изкарваш, да расте БВП. Оставяме това, което се говори и се харесва на хората, на другите", заяви той.

"Аз не искам да съм с всички тези политици на масата", каза още лидерът на ГЕРБ.

"В момента най-големите инвестиции на българина знаете ли къде са? Катастрофа - в хазарта. Милиарди инвестират българите в хазарт. Мерките са за пред публиката", каза Борисов.

"В желанието си да покажат, че еврото им е виновно, изпуснаха цените", посочи той.

"Със сигурност щяхме да спечелим президентските избори, ако имахме единен кандидат с ПП и ДБ", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Все още хората имат това социалистическо мислене, че трябва държавата да им помага, а за съжаление не е така", каза той.

"Те едно КСНС не смеят да направят. Страх ги е", заяви Борисов.