Богомолци озадачени от основния ремонт на пловдивския храм "Св. Иван Рилски" (Снимки, видео)

Такъв не е правен от 91 години, покривът тече, казва енорийски свещеник

Тапети заменят стенописите, дело на колектив, ръководен от проф. Димитър Гюдженов

Грандиозен ремонт се извършва в пловдивския храм "Свети Иван Рилски" – такъв, какъвто не е правен от много десетилетия. Но жители на квартал "Кършияка" са, меко казано, озадачени от това, което виждат.

На пръв поглед църквата е опасана отвън със скеле, работи се по куполната част, която блести в златист цвят, огряна от слънцето. Предстои да се направи същото и на камбанарията. А след това и фасада ще бъде боядисана в автентичния й цвят.

Работи се усилено отвън и отвътре в църквата, установи репортерски екип. Но жители на квартала са смутени от това, което се прави по интериора. Двете основни стени – северната и южната, са боядисани в бяло. Единствено зад олтара се виждат все още оригиналните стенописи, които обаче са доста потъмнели.

"Всичко отиде. Заличиха ги. Мъчно ми е за тях, защото са правени от големи майстори, а и с тях е по–автентично", казва пловдивчанка, която заварихме пред храма. Самата тя е убедена, че "ако тръгнат да освежават съществуващите, това ще отнеме години, защото работата е бавна. И много скъпа. Тепърва зографи да ги рисуват е трудно и продължително начинание", разсъждава богомолката. Самата тя била свидетел колко години е отнело освежаването на стенописите в храма на Бачковския манастир. Върху старите стенописи е положен грунд в бяло и те ще бъдат заменени с тапетна стенопис, обясняват работници. Снимка: Радко Паунов

Същото обясниха пред "24 часа" и работници, които в момента действат във вътрешната част на храма.

Там се облепя куполът и вече отгоре "гледа" Христос. Майстор, покачен на скеле, измерва с прецизна точност, преди да положи поредния орнамент.

Вътрешните стени на "Св. Иван Рилски" са изписани от колектив, ръководен от професор Димитър Гюдженов (виж историята по–долу).

"Всичко ще се направи по канона", уверяват работниците. Даже и тези стенописи, останали зад олтара, също ще бъдат заменени", казват те. Все още се виждат фрагменти от старите стенописи, които скоро ще бъдат заменени. Снимка: Радко Паунов

На въпроса не съществува ли опасност богомолци да негодуват от ремонта, майсторите отговарят: "В началото има известно недоволство, но след това свикват. Не ви ли харесва митрополитският храм "Света Марина"?, питат те. И допълват, че в Гърция, която е смятана за люлката на православието, повече от 20 години църквите се ремонтирали по този начин.

Табели информират, че "Свети Иван Рилски" е в ремонт. Според работници идеята била той да приключи за храмовия празник на 19 октомври, но било малко вероятно. Затова по–реалистична била датата 1 декември. Зад олтара стоят все още старите стенописи. Те също щели да бъдат обновени. Снимка: Радко Паунов

"91 години не е извършван основен ремонт. Покривът тече, керемидите не са сменяни. Не виждаме нищо лошо, правим го за хубаво", заяви лаконично енорийският свещеник Лазар Лазаров. По думите му "стенописите се освежават".

Според учителката Юлия Николова, която живее наблизо, през 90–те години на миналия век стенописите са били обновени. "Бяха докарали зограф от Украйна, но ги направи с евтини бои", спомня си тя.

Има и други, които се вълнуват от ремонта и най–вече от интериорната част. "Не го одобрявам това с тапетите, но разбирам и другата страна – за възстановяването на стенописите се изискват огромен финансов ресурс и време. А и трудно се намират такива зографи", казва Васил Хаджиниколов.

Въздигнат е през 1923 г., след като пожар унищожава старата църква

Историята с построяването на храма "Свети Иван Рилски" в Пловдив е дълга.

Според преданието още през XVIII в "Кършияка" съществувал малък па­раклис, посветен на св. Йоан Рилски Чудотворец. Култът към светеца в Пловдив бил силен, защото Рилският манастир имал метох в подно­жието на Таксимтепе. До сре­дата на XIX в. поради липса на по-голям храм жителите на "Кършияка" посещавали черквата „Св. Димитър", на­мираща се на Трихълмието, разказват от митрополията.

През 1848 г. възрожденецът Стоян Чалъков издействал султански ферман за построяване на представителен храм за нуждите на нарасналото населе­ние в северната част на гра­да. Той самият станал дари­тел заедно със зет си Димитрика Мицора - пловдивски търговец и бегликчия, родом от Мецово. Помощи изпра­тил и Александър Екзарх, който по това време се нами­рал в Цариград. В писмо до него църковното настоятел­ство го уведомява за тържественото освещаване на 6 ноември 1849 г. и моли да се изпратят така необходимите богослужебни книги.

Архитектурата на храма следва схемата на просторна трикорабна псевдобазилика. Майсторите строители са неизвестни. Дърворезбата на иконостаса е изпълнена вероятно с градежа на черквата от братята Димитър и Антон Станишеви, като първият сам изработил владишкия трон, гласи историята.

На 3 март 1923 г. стихиен по­жар унищожил до основи сградата на храма. Оцеляла само камбанарията, построе­на в черковния двор. Още съ­щата година започнало съби­ране на средства и така на 19 септември 1925 г. митропо­лит Максим полага основния камък, а през 1929 г. храмът е завършен. Проектът е на арх. Христо Бърнев, строителни­ят надзор на инж. Христо Бъчваров.

През 1931 г. резбарят Атанас Филаретов изработва иконо­стаса и амвона, а следващата година Иван Тосков украсява архиерейския трон. Големите царски икони са дело на калоферския художник иконо­писец Кирил Кънчев. В се­верния край на иконостаса е иконата от 1854 г. "Взиграние" (Играе­ща с Младенеца), която изоб­разява света Богородица, заоби­колена от 12-те апостоли. След построяване на черков­ната сграда и свещеническия дом (1935 г.) целият комплекс получава завършен вид. На 15 октомври 1938 г. новоръкоположеният митрополит Кирил, бъдещ патриарх Бъл­гарски, освещава храма.

Изписването на стените през 1948 г. е дело на колектив под ръководството на проф. Димитър Гюдженов, син на зо­графа Атанас Гюдженов, ри­сувал стенописите на стария храм. Членове на колектива са проф. Георги Богданов, Олга Богданова, Цанко Васи­лев и декораторът Димитър Македонски. Освен сцените от живота на Иисус Христос и свeта Богородица, интерес предизвикват композицията "Св. св. Кирил и Методий пропо­вядват на народа" и "Св. Йо­ан Рилски връща даровете на цар Петър", припомнят от митрополията.