Две мечки нападнаха палатка с туристи близо до София

Нощ в гората над близкото до София село Локорско. На около километър след края на асфалта, по пътя към Драгуната, туристи спят в палатка. Изневиделица се появяват две мечки, които нападат палатката.

Драматичната сцена не се разиграва някъде из Родопите или Рила, а край село Локорско, до Нови Искър.

Кметът Цветелина Гаврилова веднага предупреди чрез фейсбук групата на селото: "В района на гората има мечки. Вече е регистриран случай подаден към 112 за нападение над туристи". Съветите й са да не се нощува на открито. Да не се оставят храна и отпадъци. Да се пази дистанция от животните и те да не се хранят.

Кметицата не уточнява дали при инцидента има пострадали.

През годината имаше няколко трагични случая.

На 16 май бе открито тялото на мъж на 35 години върху бетонната пътека над хижа „Офелиите" на Витоша. Аутопсията показа наличие на следи по тялото му, причинени от мечка и малко мече, което потвърждава, че е станал жертва на нападение.

Само няколко дни по-късно, на 28 май, мечка ухапа Георги Бижев от Горна Оряховица край румънския язовир Видрару. Туристите в колата хранели малко мече и майка му край пътя. В един момент тя скача и разкъсва ръката на Бижев.

По-късно през август, край асеновградското село Синя вода, в местността Чотрова, една мечка се появява 7 нощи подред в един и същи пчелин. Смята се, че е унищожила 30 от общо 47 кошера и около 150 кг мед. Щетите от диви животни, включително и мечки, само в Смолянска област за периода между 2022 г. и 2026 г., надхвърлят значителна сума – над 620 хиляди евро, сочат данни на РИОСВ - Смолян.

Колко точно са мечките в България? Според официалния мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда, у нас има между 300 и 500 кафяви мечки. Само на Витоша техният брой варира според различните оценки – между 10 и 15 по данни на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Според Съюза на ловците и риболовците броят им е по-голям. Затова оттам настояват за отстрел на част от тях и сваляне на защитения статут на вида, но природозащитните организации категорично не са съгласни.

Според специалисти при среща с мечки най-важното е спокойствието - без резки движения, без тичане, без крясъци и без да се хвърля каквото и да е срещу животното, което може да го провокира да атакува. Тъй като те търсят храна и имат изключително силно обоняние, палатките също не се смятат за надеждна защита.