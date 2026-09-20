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Над 926 000 заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

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926 640 заготовки за цигарени кутии с логото на известна марка при проверка на камион бяха открити в района на Видин. Снимка: Агенция „Митници".

Митнически служители задържаха 926 640 заготовки за цигарени кутии с логото на известна марка при проверка на камион в района на Видин, съобщиха от Агенция „Митници".

Превозното средство с българска регистрация е спряно на международния път Е79 преди моста „Нова Европа". Влекачът с хладилно полуремарке пътувал от България за Франция, а според представената товарителница превозвал празни пластмасови опаковки.

При проверка с рентгенова апаратура в Митническо бюро – Видин служителите установили, че действителният товар е от картонени опаковки. Под прикритието на редовно декларираната стока били намерени 18 палета с общо 468 кашона, пълни със заготовки за цигарени кутии.

Шофьорът заявил, че не е присъствал при товаренето и не разполага с други документи за стоката.

Картонените опаковки са задържани заради съмнения за нарушаване на права върху интелектуалната собственост. Според митническите органи заготовките вероятно са били предназначени за незаконно производство на тютюневи изделия.

Проверката е част от компенсиращите мерки, въведени след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз с приемането на България в Шенген.

926 640 заготовки за цигарени кутии с логото на известна марка при проверка на камион бяха открити в района на Видин. Снимка: Агенция „Митници".

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