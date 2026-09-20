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Над 6000 велосипедисти превзеха „Цариградско шосе" в София

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Над 6000 души изминаха с велосипеди 16-километрово трасе. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Над 6000 души изминаха с велосипеди 16-километрово трасе по столичния булевард „Цариградско шосе". За около два часа част от една от най-натоварените пътни артерии в София беше освободена от автомобили.

Велошествието тръгна от площад „Народно събрание", достигна до булевард „Копенхаген" и се върна обратно. Колоната беше поведена от кмета Васил Терзиев и посланика на Дания Флеминг Стендер.

Колоната беше поведена от кмета Васил Терзиев и посланика на Дания Флеминг Стендер.
Колоната беше поведена от кмета Васил Терзиев и посланика на Дания Флеминг Стендер.
„Длъжници сме на велосипедистите в този град. Имаме амбиция през следващите години да изградим значително повече велотрасета. София ще става много по-добро място за велосипедистите", заяви Терзиев преди старта.

Столичната община работи по изграждането и обновяването на над 20 километра велотрасета до края на 2027 г. Паралелно се проучват възможности за реализацията на още поне 10 километра.

Карането по „Цариградско шосе" продължи инициативата от 10 май, когато близо 30 000 души преминаха с велосипеди по булеварда по повод финала на българския етап на колоездачната обиколка Giro d'Italia.

Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността
Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността
Организатори на проявата са Столичната община, „Центърът за градска мобилност" и Посолството на Кралство Дания. Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността, която през 2026 г. поставя акцент върху достъпното и устойчивото придвижване в градовете.

Над 6000 души изминаха с велосипеди 16-километрово трасе. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Колоната беше поведена от кмета Васил Терзиев и посланика на Дания Флеминг Стендер.
Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността

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