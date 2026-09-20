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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23593795 www.24chasa.bg

Хеликоптер транспортира жена, счупила си глезена до хижа "Синаница"

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Хижа "Синаница" СНИМКА: Уикипедия

През вчерашния ден е имало инцидент на хижа „Синаница" – жена със счупен глезен е била транспортирана с хеликоптер.

Добри са условията за туризъм в планините днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево навсякъде, със слаб вятър в билните части. Температурите варират между 6 и 12 градуса. Времето е добро, но все пак туристите трябва да се съобразяват с обстановката, като се има предвид, че за утре се очертава разваляне на времето, съветват планинските спасители. 

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, по най-високите била и върхове – от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Хижа "Синаница" СНИМКА: Уикипедия

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