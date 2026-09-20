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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23593868 www.24chasa.bg

Младежи се сбиха заради момиче в Разград

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Младеж на 18 години от Цар Калоян е настанен в болница след побой в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

След подадена жалба са предприети действия на полицейски служители, които са установили извършителите на деянието в района на гимназия в центъра на града. Те са на 20-годишна възраст от Исперих и Сливница и са задържани в сградата на Районното управление. Пострадалият е настанен в разградската болница с мозъчна травма и кръвоизлив. 

Пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза, че причината за конфликта е момиче.

По случая се води досъдебно производство.

Линейка СНИМКА: Архив

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