21 пияни и шестима дрогирани шофьори засечени за ден

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Общо 21 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на МВР. Шестима от тях са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а други 15 – с над 1,2 промила. Трима водачи са отказали проверка.

Засечени са и шестима шофьори под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Други четирима са отказали да бъдат тествани.

По време на акцията са проверени 14 480 моторни превозни средства и 17 013 водачи и пътници. За установените нарушения са съставени 3885 фиша и 358 акта.

Акцент в операцията е недопускането на управление след употреба на алкохол и наркотици, както и от неправоспособни водачи.