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Инициативните комитети на Йотова и Гюров ги регистрират едновременно в ЦИК

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Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев

Инициативните комитети на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев ще внесат по едно и също време в ЦИК документите си за регистрация на изборите за президент на 25 октомври. Това ще стане в понеделник, 21 септември от 11 часа, обявиха от пресцентровете им. 

Тогава в Централната избирателна комисия съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври 2026 г.

Отново на 21 септември 2026 г., понеделник, от 11:00 часа представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври. 

При внасянето на документите ще присъстват Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.

Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев

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