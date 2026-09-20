Инициативните комитети на Йотова и Гюров ги регистрират едновременно в ЦИК

Инициативните комитети на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев ще внесат по едно и също време в ЦИК документите си за регистрация на изборите за президент на 25 октомври. Това ще стане в понеделник, 21 септември от 11 часа, обявиха от пресцентровете им.

Тогава в Централната избирателна комисия съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври 2026 г.

Отново на 21 септември 2026 г., понеделник, от 11:00 часа представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври.

При внасянето на документите ще присъстват Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.