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Вдигат с паяка коли, за да стигнат до спукана тръба в кв. "Акация" във Велико Търново

Дима Максимова

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Снимка: ВиК "Йовковци"

Спукана тръба в стръмния великотърновски квартал "Акация" превърна в кално тресавище улица и предизвика вълна от хейт срещу местното ВиК.

"Проблемът е установен, организиран е екип на ВиК, водата е спряна. Организирано е преместване на автомобили с паяк на общинското предприятие "Организация на движението, паркинги и гаражи", работи се само ръчно на дълбочина 2,30 метра (поради невъзможност за достъп на техника). Аварията е отразена в сайта на ВиК, ще се постараем да почистим улицата в кратък срок, но приоритет е водоснабдяването", съобщиха от ВиК "Йовковци".

Спукала се е eтернитова тръба, а изтеклата питейна вода е повлякла земна маса от стръмния скат, обясниха причината  да има кал по уличната настилка от водния оператор и увериха, че след приключване на ремонта, тя ще бъде почистена.

Твърденията, че се стичат фекални води не отговарят на истината, посочват още от ВиК и уверяват, че аварията ще бъде отстранена още днес.

Снимка: ВиК "Йовковци"
Снимка: ВиК "Йовковци"
Снимка: ВиК "Йовковци"
Снимка: ВиК "Йовковци"
Снимка: ВиК "Йовковци"
Снимка: ВиК "Йовковци"

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