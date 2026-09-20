Дело за подкуп преди 12 г. срещу шеф в Автомобилна администрация още митарства из съдилищата

Николай Николов, бивш директор на регионалната дирекция „Автомобилна администрация" – Плевен, и Илко Илиев, собственик на транспортна фирма, се изправят отново пред Апелативния съд във Велико Търново за изнудване и подкупи. Престъпленията, за които веднъж вече бяха обявени за невинни, са извършени преди 12 г. - в периода юли – октомври 2014 г.

Николов бе с три повдигнати обвинения за това, че чрез изнудване и злоупотреба със служебно положение е поискал и приел подкуп в размер на 4000 лв., че е поискал и приел подкуп в размер на 1000 лв. от собственик на транспортна фирма и за незаконно държане на боеприпаси (46 патрона). Деянията са извършени в условията на продължавано престъпление.

Илко Илиев е обвинен като помагач на Николов при искане и получаване на подкупа от 4000 лв. Второто обвинение на Илиев е за незаконно държане на боеприпаси (14 патрона).

През ноември 2021 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимите Николов и Илиев за невинни за това, че в съучастие като извършители са поискали от управител на транспортна фирма парична сума в размер на 1000 лева месечно и са приели подкуп от общо 4000 лева – по 1000 лева за месеците юни, юли, август и септември 2014 г., за да упражнят влияние върху служители на РДАА-гр. Плевен. Трябвало те да не извършват контролни проверки на пътя съобразно правомощията им по отношение на транспортна фирма.

Съдът оправдал подсъдимия Николов и, че в качеството си на директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация" – Плевен, самостоятелно и в съучастие като извършител с Илко, е нарушил служебните си задължения като разпоредил по телефон на подчинени служители, намиращи се на различни пътни участъци на територията на област Плевен, да не извършат контролна проверка на пътя по отношение на камионите, собственост на същата транспортна фирма и да съставят актове за установяване на по-леко наказуеми нарушения. Не е намерен за виновен и че е стимулирал дарствено намерение у управител на друга транспортна фирма за предоставяне на сума от 1500 лева като дарение за ремонт на сградата на РДАА-гр. Плевен, както и да е приел такова дарение – парична сума в размер на 1000 лева със същата цел, въпреки че транспортната фирма, на която С. Г. Д. е бил управител, е била обект на контрол от РДАА-гр. Плевен.

Съдът е признал за невинен подсъдимият Илко Илиев, че в качеството на помагач умишлено улеснил Николай Николов в извършването на изнудването и приемането на подкупа.

Николов не е осъден и за намерените на 23.10.2014 г. в спалнята му в апартамент в ж. к. "Сторгозия" боеприпаси за огнестрелно оръжие – общо 46 броя патрони калибър 7,62x39 мм. и калибър 7,62x54R.

Съдът е признал подсъдимият Илко за невинен в това, че държал без разрешително в работния кабинет на фирмата си общо 14 броя патрони калибър 9x19 мм. и 7,65 мм. Според съда не е пристъпил закона и с това, че държал в мерцедеса си, паркиран на паркинг пред хотел „Ростов", преносим GSM заглушител.

На основание протест на Софийска градска прокуратура в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано въззивно дело, а втората инстанция изцяло потвърдила присъдата на ОС-Плевен.

Делото е било изпратено във Върховния касационен съд, като със свое решение, ВКС е отменил частично решението на ВТАС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново от стадия на съдебното заседание.