САЩ ни препоръчва да разширим кръга на кандидатите за армията

Да се преразгледат медицинските и физическите изисквания за постъпване на военна служба и за първоначално военно обучение. Това е едно от заключенията в доклада по проекта за оказване на съветническа помощ в сферата на човешките ресурси. Реализиран е съвместно с Института за анализи на отбраната на САЩ по Програмата за глобална реформа на отбраната на Държавния департамент на САЩ, съобщиха от Министерство на отбраната.

Промените са насочени към прилагането на по-съвременни подходи у нас, съобразени с развитието на медицината и най-вече с демографските реалности. Крайната цел е да се създадат предпоставки за разширяване на кръга от потенциални кандидати, тъй като в момента армията преживява истинска кадрова криза. Данните сочат, че има поне 5500 свободни места, но все по-често има информации, че вероятно са повече - около 6 хил.

С официална церемония в Министерство на отбраната тези дни бе отбелязано приключването на съвместния проект с американския институт, осъществен в периода юни 2023 г. – септември 2026 г. Целта му беше да подкрепи усилията на България за развитие и усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в системата на отбраната.

Докладът обобщава постигнатото и очертава насоки за по-нататъшно развитие на реформата в областта на управлението на човешките ресурси. В него са формулирани 24 препоръки, които определят възможни следващи стъпки за надграждане на постигнатото.

„Нашата обща цел трябва да бъде изграждането на модерна, устойчива и ефективна система за управление на човешките ресурси, която да отговаря на настоящите и бъдещите потребности на Българската армия и да създава условия военнослужещите да развиват своя потенциал и да служат с увереност, мотивация и професионализъм", каза заместник-министър Любомир Монов. Той поздрави екипа на Института за анализи в отбраната, работната група от българска страна, както и всички експерти и представители на структурите на Министерството на отбраната и Българската армия, работили по проекта.

В съобщението на МО се посочва още, че сред резултатите е откроено развитието на по-отворен подход към преодоляването на съществуващите ограничения пред окомплектоването на Въоръжените сили. В подкрепа на управлението на тези процеси са създадени специална бюджетна програма за управление на човешките ресурси и Съвет по човешките ресурси.

Като ефект от предприетите мерки бе посочено увеличаването на броя на кандидатите за длъжности във въоръжените сили.