Задържаха близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии край Видин (Снимки)

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Митнически служители откриха и задържаха 926 640 заготовки за кутии за цигари при проверка край Видин. Стоката е била скрита в камион, който пътувал от България за Франция.

Камионът е спрян за проверка на международния път Е79, малко преди моста „Нова Европа". По документи той превозвал празни пластмасови опаковки.

При проверката обаче митническите служители установили, че товарът е различен. Камионът бил откаран за сканиране с рентген в Митническо бюро Видин. Така станало ясно, че сред товара има картонени опаковки. СНИМКА: Агенция "Митници"

При разтоварването били открити 18 палета с 468 кашона. В тях имало общо 926 640 изрязани заготовки за цигарени кутии с логото на известна марка.

Шофьорът обяснил, че не е присъствал при товаренето и не разполага с други документи за стоката. СНИМКА: Агенция "Митници"

Заради липсата на документи и начина, по който заготовките са били скрити, митническите служители ги задържали. Има съмнения, че те нарушават права върху търговската марка.

От Агенция „Митници" посочват, че заготовки за цигарени кутии, произведени без разрешение на притежателите на марките, могат да бъдат използвани при нелегално производство на цигари.

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС.