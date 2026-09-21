Силите на бащата свършвали и трудно придържал детето и жена си над водата, но Михаил от Битоля ги спаси

Как едно 15-годишно момче от Северна Македония извади от бурното море българско семейство на гръцки плаж - да направиш зло е нужно усилие, а за добрината – само любов, казва то след храбрата си постъпка

Едно 15-годишно момче от Битоля, Северна Македония, стана герой на две държави – в родината си и в България. Тийнейджърът Михаил Николовски спаси българско семейство от удавяне на плажа на Олимпиада в Гърция. Това стана на 8 септември, когато югозападната ни съседка отбелязва Деня на независимостта и 35 г. от референдума, след който се отделя от бившата Югославия.

Тогава пък у нас се отбелязва християнският празник Рождество Богородично. И този ден двама родители и 10-годишното им дете ще запомнят като втори рожден ден и цяло чудо, че в бурното море до тях доплува Михаил и ги изважда на брега.

"За първи път почиваме на Олимпиада. Бяхме с наше приятелско семейство – Елена и Милош с малкото им детенце.

Беше слънчев летен ден, но за разлика от предишните морето беше много бурно

Синът ми беше във водата с Елена малко по-навътре, а аз на по-плиткото. В един момент чухме жена от морето да вика: "Помощ, помощ, помощ". Българското семейство благодари на майката на момчето и моли за анонимност.

Мики се огледа, аз също се огледах на плажа, но никой не тръгна към водата да им помогне. Тогава Мики се спусна и с плуване стигна до майката, бащата и детето, които бяха на дълбокото – около два и половина метра", разказа пред наш репортер Ясна Николовска, майка на деветокласника от СОУ "Георги Наумов".

Тя не можела да плува и се държала за малка надуваема възглавничка с едната ръка, а с другата - за мъжа си. За него се хванало и детето им.

Мъжът обаче останал без сили и не можел да ги държи над водата. Михаил първо се впуснал към майката, защото виждал, че тя е в паника и нейното положение било най-критично, докато момченцето било сравнително спокойно. Казва, че нито за момент не е изпитал страх и

когато видял, че никой от плажуващите не тръгва, не се замислил и се спуснал към тримата

Дошла му някаква сила и не се притеснил, че може да е опасно и за него. Виждал как бащата започва да потъва, а вълните и морското течение носели тримата навътре и те не могат да излязат сами. Първо хванал жената, която била пребледняла и цялата се тресяла от ужас. Успял да я измъкне на по-плиткото, където я поела Елена, а след това Ясна и Милош я издърпали на сушата. Мики с подаръка от българите - маска за гмуркане

Майката непрекъснато питала къде е детето

Мики веднага се върнал за детето. Успял да извади и него на плиткото, където отново го предал на Елена, и на третия курс се отправил към бащата. Също го извлякъл на плиткото, откъдето го поела майка му Ясна и го измъкнала на сушата с помощта на Елена и Милош.

"Тръгнах към бащата, а той беше толкова уморен и отпуснат, че след като му подадох ръка и се хвана за мен, буквално ме потопи под водата, но синът ми се беше вече върнал и успяхме да го извадим навън. Направи ми впечатление, че

на плажа беше пълно с хора – много българи и сърби,

но никой не се притече на помощ. Синът ми е храбро момче. Той е силен и снажен, висок е 1,85 м и тежи около 90 кг. Плува добре от около 3 г. и използва силата си, за да извади хората от водата. Въпреки опасността за него, той без колебания се втурна и успя да ги извади на безопасно място. Гордата майка Ясна Николовска със сина си

Гордея се със сина си и съм щастлива, че расте като добър човек,

готов да се притече на помощ на хора в беда", допълва разказа си майката Ясна.

Семейството било извадено на пясъка и докато лежали, за да се стабилизират, Михаил донесъл чадър, за да не стоят под жаркото слънце. Тогава хора от плажа започнали да аплодират бурно момчето и да викат: "Браво, Мики", а той, притеснен от вниманието, навел глава.

След като българите се съвзели, отишли заедно с македонците в близкия ресторант, за да се почерпят. Тогава българите подарили на Михаил маска за подводно гмуркане. Разменили си телефоните и си обещали да не се забравят, да се чуват и пишат и да останат приятели завинаги.

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По-късно вечерта Ясна получила съобщение от българското семейство, че са отишли на черква, запалили са свещ и се помолили за тяхното здраве. В сряда кметът на Битоля Тони Коняновски покани на среща в кабинета си Михаил и майка му. “Срещнах се с младия герой, който беше спасител на тричленно семейство в бурното море на един от гръцките плажове. Поздравих го за храбростта, Битоля е горда с него”, написа кметът в профила си във фейсбук.

За храбрата постъпка на ученика разбраха не само в родната Битоля, но и в цяла Северна Македония и в България. В социалните мрежи е пълно със стотици поздравления за момчето и пожелания да бъде здрав и все така добър.

Преди 4 дни кметът на Битоля Тони Коняновски покани на среща в кабинета си Михаил.

"Срещнах се с младия герой Михаил Николовски, който беше спасител на тричленно семейство в бурното море на един от гръцките плажове. Поздравих го за храбростта и му пожелах много успехи в неговото образование. Битоля е горда с младия спасител, разказът за който обиколи Балканите", написа във фейсбук кметът.

"Мики е едно смело дете, със здрава психика, много трудолюбив. Разведена съм от доста години, имам и по-голяма дъщеря, която не беше с нас на почивката в Гърция. Мики е плътно до мен, прави всичко възможно да ми помага.

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Има много приятели като всяко дете и обича да излиза с тях, да се забавлява, да ходи на концерти. Иска, като порасне, да стане бизнесмен", гордее се майка му Ясна.

"На всички мои връстници, на младите хора им пожелавам да ги води сърцето и вярата в Господ. Да направиш зло е нужно усилие, а за добрината – само любов.

Всички можем и трябва да бъдем герои, макар и само за един ден", написа Михаил в профила на майка си във фейсбук дни след случката.