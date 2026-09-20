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Класическа музика звучи за новородените в болницата в Добрич

Дияна Райнова

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През последните десетилетия класическата музика все по-често се изследва като възможно терапевтично средство при различни клинични състояния. Снимка: Дияна Райнова

Музикални терапевтични сесии за най-малките пациенти започнаха в неонатологичното отделение на болницата в Добрич. В инициативата „Музикотерапия за най-малките" участват солисти от Българския камерен оркестър – Добрич.

Първата сесия се проведе на 17 септември с изпълнение на цигуларката Ирина Олшанска, концертмайстор на оркестъра.

От болницата посочват, че през последните десетилетия класическата музика все по-често се изследва като възможно терапевтично средство при различни клинични състояния. Данните показват, че музикотерапията в интензивните и неонатологичните отделения може да повлияе благоприятно върху стреса и някои жизнени показатели на новородените.

Сесиите ще бъдат съобразени с възрастта и състоянието на бебетата. Музиката трябва да бъде с умерено темпо, без резки промени в силата на звука, а изпълненията да продължават не повече от 20 минути.

Инициативата е съвместна на болницата в Добрич и общинския културен институт „Добрич".

През последните десетилетия класическата музика все по-често се изследва като възможно терапевтично средство при различни клинични състояния.

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