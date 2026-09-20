Германската посланичка за взрива в Лайпциг: Путин иска да ни сплаши, България също е цел на подобни атаки

Германските служби за сигурност успяха недсусмислено да установят, че в случая с взрива с дрон на летището в Лайпциг става дума за поръчение на руското военно външно разузнаване ГРУ. Българската връзка – фактът, че взривът е пренесен през България, все още е обект на разследване, но това не е същественото в случая. Това каза немската посланичка Ирене Планк в интервю в предаването „120 минути" на Би Ти Ви.

Става дума за атаката с дрон на летището в Лайпциг през август. Тогава не се стигна до експлозия само защото детонаторът се бе откъснал предварително. Германия вече официално съобщи, че става дума за двама – руски и беларуски граждани, наети от ГРУ.

„Те бяха идентифицирани с точност. Това беше целенасочена атака срещу украински товарен самолет, но това беше и предупреждение на Русия. Путин цели германското общество и Европа като цяло да бъдат сплашени", каза още Планк.

„Това за евентуалната българска връзка не е чак толкова важно - Русия работи с агенти еднодневки, има ги във всяка страна. По-важното е че самата България е цел на подобни атаки и че Русия я смята за неприятелска държава", каза още Ирене Планк.

Задача на българските разследващи органи е да разследват взривовете във военни складове, но и в други държави от ЕС има такива инциденти – в Италия и в Германия, каза още посланичката.

„Суверенно българско решение е по какъв начин България иска да подкрепи Украйна. И ако наличните запаси от оръжия са достигнали пределните си нива, тогава ние, разбира се, ще уважим това. Но има и много други възможности как България може да подкрепи Украйна. Например в енергийната сфера. Има, например, около 300 хиляди граждани в Одеса, които имат български корени. Мисля, че и това е нещо, което сигурно е важно за България", посочи тя.

Относно високия резултат от местните избори за „Алтернатива за Германия", Ирене Мария Планк коментира: „От една страна, това е резултат от демократични избори и той естествено трябва да бъде приет. От друга страна обаче, тази федерална провинция всъщност не е голяма. Тя наброява 2,14 милиона жители и следователно е на половината на Берлин. А броят на тези, които са гласували за AFD, възлиза на по-малко от 2% от имащото право на глас население във Федерална република Германия. Казвам това, за да може да се направи сравнение."

"Въпреки това този вот според мен естествено беше един зов за събуждане, който да покаже, че причините за сплотяването на Европа и за подкрепа за Украйна трябва да бъдат дискутирани още повече в обществото, за да може да се противопостави на тези, според мен, абсурдни цели на AFD", заяви посланикът на Германия у нас.

„Излизане от Европейския съюз, излизане от НАТО – всичко това би отслабило Германия изключително много. И не би било от полза за никого", допълни тя.

„Европа и Европейският съюз са под по-голяма заплаха поради руската агресивна война срещу Украйна и поради хибридните атаки срещу Европа, отколкото бяха през 2023 година. От друга страна обаче, също така имам усещането, че Европейският съюз си даде сметка за тази заплаха и показва голяма решителност да посрещне тази заплаха, като стане по-устойчив срещу хибридни атаки, но и най-вече подобрявайки отбранителните си способности. И това трябва да се случи много бързо", заяви Ирене Мария Планк.

„Като цяло, ако обърнете поглед назад към историята на Европейския съюз, то може да се каже, че Европейският съюз е излизал от всяка трудна криза по-единен и по-голям", коментира тя.

Според нея идеята Канада да стане асоцииран член на Европейския съюз, показва как и в очите на другите Европейският съюз все повече се превръща в един атрактивен и важен партньор.