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Арестуваха 64-годишен от Монтанско, бил жена си по главата през нощта

2012
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Мъжът е задържан. СНИМКА: PIXABAY

Мъж на 64 години от село Бели брег в община Бойчиновци, област Монтана, е задържан за домашно насилие тази нощ, след като нанесъл побой на жена на 64 г., с която живее на семейни начала в селото, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът бил получен в 00:39 ч., а пристигналите на място полицаи установили, че мъжът е нанесъл удари по главата и става въпрос за домашно насилие. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че през миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско, са образувани 56 досъдебни производства. Сред тях най-много – 30, са за нанесени телесни повреди, 15 са за закани, останалите са за неизпълнение на заповеди за защита, за повторно неизпълнение на заповед за защита, има и един случай на насилствено лишаване от свобода.

През тази седмица в региона имаше три случая на домашно насилие с нанесени телесни повреди, по които имаше задържани, съобщава БТА.

Мъжът е задържан. СНИМКА: PIXABAY

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