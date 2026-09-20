Бабиш: Искаме да използваме вашия „Лукойл" - да му даваме петрол и да вземаме готовите продукти

Много е жалко, че България използва само 50% от капацитета на „Лукойл". Много рафинерии в Европа затвориха, а вие имате една „специална", която не може да бъде натоварена пълноценно. Бихме могли да и даваме петрол за преработка и да вземаме готовите продукти. Това каза чешкият премиер Андрей Бабиш в интервю за предаването „120 минути" на Би Ти Ви.

Той заяви, че далеч не само високата цена на петрола е причина за поскъпването на дизела и бензина. Сред причините е и това, че много европейски държави се лишиха от своите рафинерии и в последните години много от тях са затворили. „А вие имате една „специална" тук, в смисъл, че е с руски собственици и под санкции и тя работи само с половината си капацитет", каза Бабиш.

„Сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е десет пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет", добави Бабиш.

Попитан за думите на своя домакин, министър-председателя на България Румен Радев, че „Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", Бабиш отговори, че страната му е в Европейския съюз и НАТО и има съюзници.

„Вижте, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, имаме съюзници. Проблемът е, че Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната", каза той.

Бабиш коментира и чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Той обясни, че преди изборите е критикувал инициативата, защото не е знаел подробности за нея.

„Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха", смята Бабиш.

По думите му промяната е дошла, след като е станало ясно, че компаниите, участващи в инициативата, плащат данъци в Чешката република.

„Когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива", заяви той.