Кирил Вълчев: Само по хуманитарни съображения може да се помилва

Единствените основания за помилване може да бъдат хуманитарни. Това каза в студиото на предаването „120 минути" кандидаттът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който влиза в двойката с кандидата за президент Илияна Йотова за предстоящите президентски избори.

Той разказа, че е проучвал внимателно практиката в останалите страни членки на ЕС и е установил, че когато основанието за помилване е здравно състояние, никой не публикува болестите на помилваните.

„И при предходни президенти е имало помилване - при някои това са предимно икономически престъпления, при други – убийци. Да казваш „Аз ако стана президент, няма да помилвам наркотрафиканти" е много странно. Тогава кой вид престъпници ще помилвате и можете ли изобщо да кажете „Ще помилвам само педофили", примерно. Звучи абсурдно", каза Кирил Вълчев.