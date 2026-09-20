ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любо Пенев се отпуши победно в "Локо" (Сф) с 1:0 в...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23595105 www.24chasa.bg

Кирил Вълчев: Само по хуманитарни съображения може да се помилва

1848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кирил Вълчев Снимка 24 ЧАСА

Единствените основания за помилване може да бъдат хуманитарни. Това каза в студиото на предаването „120 минути" кандидаттът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който влиза в двойката с кандидата за президент Илияна Йотова за предстоящите президентски избори.

Той разказа, че е проучвал внимателно практиката в останалите страни членки на ЕС и е установил, че когато основанието за помилване е здравно състояние, никой не публикува болестите на помилваните.

„И при предходни президенти е имало помилване - при някои това са предимно икономически престъпления, при други – убийци. Да казваш „Аз ако стана президент, няма да помилвам наркотрафиканти" е много странно. Тогава кой вид престъпници ще помилвате и можете ли изобщо да кажете „Ще помилвам само педофили", примерно. Звучи абсурдно", каза Кирил Вълчев.

Кирил Вълчев Снимка 24 ЧАСА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове