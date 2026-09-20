Наградиха победителите в конкурса за торта „Гараш" на сцената пред Община Русе

Победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш" бяха наградени днес на сцената пред Община Русе. Част от отличията бяха връчени от заместник-кмета Златомира Стефанова, която поздрави участниците и им благодари за смелостта да експериментират с десерта. Конкурсът е сред акцентите в двудневната програма на петото издание на Празника на торта „Гараш", който се организира от Община Русе, ОП „Русе Арт" и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух".

В кулинарната надпревара тази година се включиха рекордните 148 любители сладкари от цялата страна, които представиха своите виждания за създадената в Русе торта. Конкурсът се проведе в три категории – традиционна торта „Гараш", модерна интерпретация на нетрадиционна торта „Гараш" и домашна торта „Гараш" – „Рецепта от стария тефтер".

В категория „Традиционна торта „Гараш" първото място спечели Дияна Стоянова, второто място е за Цветелина Живкова, а трета е Евтима Венциславова.

При модерната интерпретация на нетрадиционна торта „Гараш" първото място зае Юлияна Суванджиева, следвана от Русана Кирилова и Албена Попова.

Най-доброто изпълнение на шоколадовия десерт в категория „Рецепта от стария тефтер" победител стана Доротея Писарова. Второто място спечели Нурие Караметулова, а на трето място се класира Наталия Люцканова.

В първата категория участниците бяха оценявани от шеф Иван Сарамандов, председателя на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Мая Русанова, директора на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов" Ренета Вълева и шеф-сладкар Момчил Кирилов. Модерните интерпретации оценяваха шеф Томас Юит от Букурещ, шеф Дария Русанова, шеф Светломир Петров и шеф Михаил Найденов. В категорията за домашни торти журито беше в състав Лерзан Колджиева-Мустафова и шеф инж. Светла Генова. Професионалното жури имаше задачата да оцени представените сладки изкушения в съответствие със спецификата на всяка от трите категории.

Шеф Иван Александров има специално място в тазгодишното издание на празника, като освен че е част от програмата и представя сладкарските предизвикателства пред участниците, именно той е сред основните професионални лица зад конкурсната част. В рамките на празника той води и демонстрацията „Импровизирай това! Сладкарски оцелявания", а заедно с екипа си организира сладкарските работилници за деца.

Освен призовите места, конкурсът донесе и няколко специални отличия, с които бяха откроени различни качества на представените торти. Наградата „Най-атрактивна торта" беше присъдена на Емил Живков, а „Торта „Гараш" на публиката" спечели Сузан Мехмедова. Със специалното отличие за „Най-вкусна торта" беше наградена Нели Петкова, докато „Най-добра история за домашна торта" беше отличена Габриела Неделчева. Специалната награда „Тортата на Русе" отиде при Виктория Маринова.