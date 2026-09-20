Янкулов: "Петрохан" поставя сериозни въпроси за прокуратурата, ДАНС и други институции

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Случаят „Петрохан" поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции, които през годините са получавали информация, свързана с групата около хижата.

Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов в служебния кабинет "Гюров" в предаването „На Фокус" по NOVA. Според него институциите си прехвърлят топката.

„Това за мен е много сложен проблем, защото разкрива дефицити на доста нива", каза Янкулов.

Според него на първо място трябва да бъде поставено поведението на институциите, които са били сезирани за действията на групата.

„Това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на овластените институции като прокуратура, ДАНС и така нататък през годините назад, когато те са били сезирани с конкретна информация за това какво се върши от тази група. Адекватна институционална реакция не е имало", заяви той.

Янкулов посочи и различните позиции на институциите по случая.

„Ние видяхме дори наскоро те самите някак си си прехвърлят топката. Миналата седмица ръководството на ДАНС прехвърли вината към прокуратурата – за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие", каза бившият правосъден министър.

Според него допълнителен проблем е недоверието на обществото към институциите, което създава условия за разпространение на различни версии.

Той предупреди и за друг аспект на публичния дебат – използването на случая за политически атаки и за противопоставяне на обществени групи.

По повод обвинението срещу Борислав Сандов Янкулов постави въпроса защо действията на институциите по случая са се активизирали именно сега.

„Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, носи точно тези белези. Защото съдържанието на въпросното споразумение, за което господин Сандов отрича, стана ясно миналата година", каза той.

По думите му прокуратурата е силно йерархична структура и важен фактор е начинът, по който се ръководят ключовите ѝ звена.

Той посочи Софийската градска прокуратура и апелативната прокуратура като структури, чиито действия са от значение за развитието на конкретни разследвания.

„Дали ще има някаква промяна със същия персонал и промяна в същностните действия, това е първо предстои, според мен, да наблюдаваме", каза Янкулов.

Янкулов е сред номинираните за член на новия Висш съдебен съвет. Според него изборът ще се проведе в различна институционална среда заради процесите в прокуратурата през последните месеци.

„Тази строга йерархия е нарушена от една страна с липсата на главен прокурор титуляр. От друга страна, от февруари насам видяхме процеси в прокуратурата, заявки на хора отвътре за противопоставяне към ръководството на институцията. Това също е новост", заяви той.

Янкулов коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, като посочи, че според него политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди.

„Самата монолитност очевидно отсъства. Основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми", каза той.