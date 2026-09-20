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Челен сблъсък край "Маказа": двама са загинали на място и поне петима са ранени

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ГКПП Маказа Снимка: Мила Иванова

Двама са загинали и поне петима да ранени при челен сблъсък край граничния пункт "Маказа". Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово в близост до границата между областите Хасково и Кърджали.

По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение, съобщи NOVA.

Eдна от колите е напуснала пътното платно, попаднала е в крайпътната канавка и се е преобърнала.

На място са загинали двама души. Те са жители на хасковското село Козлец. Най-малко петима други са ранени и са транспортирани за преглед и медицинска помощ в болници в Хасково и Кърджали. Заради тежката катастрофа движението в участъка беше временно преустановено. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.

ГКПП Маказа Снимка: Мила Иванова

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