2025-а като 1975-а: младите напускат бащиния дом на 27 г., но сега бракът е последна грижа

Статистиката не успява да хване кога точно се отделяме от родителите си, защото гледа адресната регистрация

Преди дни Евростат съобщи, че според данни за 2025 г. България е на трето място в ЕС по най-ниска заетост сред младите хора на възраст 20-29 години. Докато средният дял на заетите в тази възрастова група за целия ЕС е 65,5%, у нас е само 52,7%. По-нисък е единствено резултатът на Италия (47,6%) и на Румъния (52%).

Анализът на статистическата дирекция на ЕК обаче обръща внимание на нещо по-особено – трудовата заетост в Европа, изглежда,

е пряко свързана с възрастта, на която младите

хора напускат дома на родителите си

и заживяват самостоятелно. В държави като Нидерландия, Германия, Дания и Швеция младежката безработица не съществува като понятие и заетостта там надхвърля 75%, а в Нидерландия дори надминава 80%. Съответно това са и държавите, в които децата напускат домовете на родителите си на най-ранна възраст.

Макар в това подреждане страните да не са точно в същия ред, ясно се вижда, че там, където младежката заетост е най-висока, самите младежи заживяват самостоятелно най-рано. Това са северните държави, например в Дания и Нидерландия това става още на възраст между 21 и 22 години.

И обратното - в Хърватия младите хора напускат семейното огнище чак на 31,5 години, в Гърция и Словакия, на по 30,9 години, а в Испания и в Италия - на по 30,2 години.

У нас според същата статистика българите живеят с родителите си средно до 27,9 години. Има някакво подобрение, защото само преди няколко години България се озоваваше в единия край на тази класация със средна възраст 30,3 години. Но все още сме над средното ниво за Европейския съюз, където младежите стават независими средно на 26,3 години.

За България е трудно да се направи исторически преглед на тези явления, защото статистиката при социализма изобщо не е измервала заетост и безработица, още по-малко пък по възрастови групи.

Но все пак има различни данни, които разкриват много любопитен социален модел: отделянето от родителското семейство чрез сключване на граждански брак през 60-те и 70-те години на миналия век е ставало много рано. Тогава жените са се омъжвали средно на 21–22 години, а мъжете са сключвали брак на 24–25 години.

Днес този акт се предприема с

цяло десетилетие по-късно

– за жените на 30 години, а за мъжете - направо на Христовата възраст от 33 години. За София и другите по-големи градове дори трябва да прибавим близо две години отгоре за този показател.

Каква обаче е връзката със заетостта?

Преди десетилетия сключването на граждански брак е било едно, а физическото отделяне на младото семейство от бащиния дом – нещо съвсем друго.

Данните от преброяванията на населението през 1965, 1975 и 1985 година показват, че заживяването самостоятелно се е случвало между 26- и 28-годишна възраст, т.е. почти колкото е и сега.

Крайният резултат е поразително сходен, само че причините за това забавяне тогава и сега са коренно противоположни.

Напускането на родителския дом в онези години е било сериозен проблем заради жилищната криза. Масовата миграция от селата към градовете и бавното разпределение на държавни жилища е принуждавало младите семейства да остават в дома на родителите си и често под един покрив са съжителствали по 2 или 3 семейства от различни поколения.

Типичният път на младите тогава е представлявал горе-долу следното: през 60-те и 70-те години и отчасти през 80-те огромната част от младежите

са подписвали в гражданското

веднага след казармата

или по време на следването, т.е. между 21 и 23 години.

Вместо обаче да се преместят в самостоятелен дом, младоженците обикновено се нанасят в детската стая на единия партньор.

За да си купи апартамент в града, младото семейство е трябвало да отвори влог в ДСК, да стане “крайно нуждаещо се” и да чака ред за държавно разпределение на жилище, което често е отнемало между 5 и 10 години.

Преброяването от 1975 г. показва, че едва когато двойките са наближавали 27–30 години, вече с по едно или две пораснали деца, те най-накрая са получавали ключ за собствено панелно жилище и реално са “напускали” мама и татко.

Днес моделът е коренно различен и в известен смисъл пътят се движи в обратна посока, защото фактори като пазарната икономика, образователната система и личния избор правят нещата да се случват по много по-различен начин, независимо че крайният резултат – възрастта за напускане на родителския дом, пак е същият.

Първото реално отделяне от родителите днес масово се случва около 18-19-годишна възраст, когато завършват училище. Младите напускат родния град, за да учат в университет в София, Варна, Пловдив или в чужбина.

Тук обаче има известна уловка, защото Евростат не брои това за официално напускане, тъй като

студентите остават финансово

зависими от родителите си

и са регистрирани на стария си адрес.

След 22–23-годишна възраст, при завършване на образованието и започване на първа работа, младите българи влизат в дълъг период на самостоятелен живот под наем. За да си позволят високите разходи в големите градове, те масово практикуват съжителство с приятели или съквартиранти – модел, който е напълно непознат през социализма. При това положение адресната регистрация по постоянен адрес остава в дома на родителите и затова статистиката ги брои за живеещи заедно.

Купуването на дом става едва когато младите успеят да докажат пред банката стабилни доходи.

И бракът в днешно време идва най-накрая, често след като вече са се появили децата и е по-скоро зрял и осъзнат избор, а не като едно време - начин двойката да стане крайно нуждаеща се от жилище.

В данните има още един любопитен детайл – възрастта, на която младите жени и мъже напускат дома на родителите си, е доста различна.

Този показател е общоевропейски. Според Евростат мъжете в ЕС излизат от детската си стая на 27-годишна възраст, а жените – на малко над 25 години.

Тази “джендър пропаст” важи за всички страни членки без изключение, но и в това отношение има разлики между отделните страни.

В държави като Швеция, Дания и Люксембург младежите се изнасят почти на една и съща възраст, а разликата между половете там е под половин година.

В Румъния тази разлика обаче е цели 4,7 години, а веднага след нея идва България, където е 3,5 години.

Социолозите и икономистите обясняват тази голяма разлика в България с комбинация от културни и социални фактори. На първо място, младите жени статистически сключват брак или заживяват на семейни начала с партньор на по-ранна възраст от мъжете.

Другото обаче е, че с ниските нива на заетост при младежите (20-29 г.) у нас на младите мъже им отнема значително повече време да натрупат стабилен капитал или поне да си осигурят доходи, с които да плащат собствен наем или да закупят жилище.

Пък има и традиционни нагласи в българското общество – у нас все още е силно застъпено разбирането, че синът може да остане да живее по-дълго в бащиния дом, дори и след като създаде семейство, докато от жените се очаква по-ранно отделяне.