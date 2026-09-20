Андрей Гюров: Ще съм президент, който може да казва "не" на правителството

Мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може страната да има президент, който може да каже „не", когато правителството предлага лош бюджет, който може да казва „не" на изпълнителната и законодателната власт, защото иначе става еднолична власт. А това е изключително притеснително, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в предаването на Би Ти Ви "120 минути".

„Справедливият мир е мир, който дава гаранции, че ще бъде устойчив. Справедливият мир не е мир, който е краткосрочен между два етапа на войната. И затова, за да бъде справедлив и устойчив, той трябва да се съобразява с международното право, да няма двойни стандарти. Основно в международното право е, че не може да се променят границите със сила", коментира Гюров относно постигането на мир в Украйна.

„Много е важно как наистина ще завърши този конфликт, защото начинът, по който ще бъде приключена войната в Украйна, ще даде архитектурата на сигурността в Европа оттук нататък. Това е изключително важно за нас, които сме на източния фланг, които сме много близо до конфликта. Да не забравяме, че има руски официални лица, които казват, че НАТО трябва да се върне в границите отпреди 1997 година. Това по какъв начин влияе на България", попита кандидатът за президент.

Според Андрей Гюров има разлика между посланията, които се отправят от сегашното правителство и от президентството в чужбина и в България. „Това в никакъв случай не води до добри резултати, защото първо трябва да е ясно в българското общество какъв е националният интерес. И националният интерес на България не е да седи в изолация, а да защитава своите интереси, своята сигурност и благосъстояние на базата на силните съюзи, в които участва", отбеляза той.

„Ние сме част от Европа - една от най-древните държави на континента. 70% от нашата икономика зависи от Европейския съюз. Нашите деца учат в Европа. Ние пътуваме в Европа, така че ние сме неразривно свързани с континента. Когато това е така, ние трябва да имаме много ясни позиции, ние трябва да сме солидарни с нашите партньори", допълни кандидатът за президент.

„Тогава, когато, например, има заплаха срещу Германия – видяхме случая с летището в Лайпциг – тогава ние навън казваме: „Да, ние сме солидарни", а тук, от трибуната на Народното събрание, всъщност изказваме съмнение дали наистина това, което казват нашите германски партньори, е истина, или не", отбеляза Гюров.

„Според мен, както при този инструмент (помилванията - б.а.), който е в правомощията на държавния глава, така и при всички други, трябва да има много ясни критерии, по които стават тези помилвания. Най-вече да има прозрачност, да е ясно на хората защо и по какви критерии се случват тези помилвания. Те трябва да са на много ясна база. Дали има възможност за ресоциализация, дали има промяна в поведението на осъдения, дали има опасност - как изглежда рискът за обществото от едно такова помилване, и ред други неща – хуманитарни въпроси, например, които трябва да бъдат взети под внимание", смята Андрей Гюров.

„Когато тези критерии са ясни и са показани прозрачно на българските граждани, тогава те съвсем спокойно могат да преценят дали те са упражнявани правилно или неправилно от съответния човек, който ги упражнява", допълни той.

„Може да има някакви хуманитарни причини, медицински причини за помилването, но тогава, когато е в състояние на рецидив, тогава, когато този същият човек може да продаде дози, които да доведат до смърт или болест в семейства, в деца, тогава естествено рискът от помилването е много по-голям от съответните хуманитарни нужди, които се обслужват", посочи Гюров.

По повод пресконференцията за случая "петрохан" Гюров каза, че не е чул нищо ново като факти на нея. "Само внушения, и не мисля, че тази пресконференция по какъвто и да било начин допринесе за връщане на доверието на хората в работата на институциите. Още повече, че се чу, че дори и прокуратурата, и ДАНС са имали информация още от 2022 година. Тя е била препратена към прокуратурата през 2025 година. Ако тези институции си бяха свършили работата, най-вероятно нямаше да има тази трагедия с шест жертви", коментира Андрей Гюров.

„Аз, като бях служебен премиер, случаят вече беше в прокуратурата. Естествено, съм изискал цялата информация и съм дал нареждания за пълна прозрачност по случая. Всичко, което е можело да бъде казано, е било казано. И моята позиция е била и винаги ще бъде, че всичката информация трябва да стигне до обществото, да видим защо се е стигнало дотук, къде сме се провалили като институции, като общество, за да имаме тази трагедия и за да не се повтаря", посочи той.

Според Гюров президентството не е задължително да има нужда от повече правомощия, за да си свърши работата по-добре. "Мисля, че има достатъчно начини един силен и независим президент да може да отговори на очакванията на българските граждани. Дотолкова, доколкото има списък с хора, които биха били възможности за служебен премиер - да, може да се говори за разширение на списъка, допълване с други длъжности, които биха били подходящи.

Като цяло, аз мисля, че тази конституционна реформа върши точно работата, за която беше проведена, а именно в определени моменти да избегне концентрацията на власт в ръцете на един човек", отбеляза бившият служебен премиер.