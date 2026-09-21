6 средни заплати, пари за наем и транспорт, ако се преместиш в по-малък град

Условието е работа и постоянен адрес в населено място под 50 хил. души

Държавата ще помогне финансово на 1050 души, за да се преместят да работят в малък град или село. Това ще стане през мярката “Избирам България”, която стартира през октомври.

Кандидатстването ще бъде онлайн чрез уебсайта на Агенцията по заетостта. Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1110 участници и семействата им. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и да се преместят в населено място с под 50 000 жители, но и да работят в такова. Ресурсът е 15 млн. евро.

“Важно е да кажем, че не говорим за села. На територията на България има 265 общини, като 90% от тях са с население под 50 000 жители, така че изборът за нашите кандидати е достатъчно голям”, разказа в подкаста на “24 часа” “Региони без граници” зам.-министър по труда и социалната политика Лилия Стоянович. И обясни, че целта на проекта е да се осигури работна ръка на предприятията извън големите центрове, да се разтовари трафикът да подобрят качеството на живот на семействата.

Лилия Стоянович

Какви са стимулите

За преместване на покъщнина ще се дават до €480 евро. Този разход ще се плаща след показана фактура. Например при преместване от Стара Загора в Нова Загора разходът по фактура е €270 евро и ще се възстановяват точно €270 евро, даде пример Стоянович.

Втората добавка е за частично погасяване от наем на жилище - 207 евро. Условието за този вид помощ е кандидатът да няма собствено жилище в населеното място. Парите освен за наем могат да се харчат и за битови разходи - ток, вода, доставка на интернет.

Третият стимул е за транспорт до работно място - по 4,09 евро за всеки отработен ден. Те ще бъдат изплащани за период до една година.

Четвъртата помощ е финансов стимул за оставане на работно място. Той ще е шест месечни средни работни заплати за страната. В момента по данни на НСИ тя е около 1440 евро. Те обаче ще бъдат изплащани след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. “Защо 8 месеца? Дали сме гъвкавост, ако човек се премести, но работата не му харесва или на нея се случи нещо, да има възможност да сключи нов договор”, каза още Стоянович.

Финансови стимули за хора, които са започнали работа по други програми, няма да бъдат изплащани. Работата трябва да е започната след подаването на заявлението. Ангажимент на кандидатите е сами да намерят подходящо работно място, но могат да ползват и услугите на Агенцията по заетостта.

Дистанционна работа не е позволена

Местейки се в по-малкото населено място, което е под 50 000 жители, нашият кандидат трябва да се установи там с постоянен адрес, което след това колегите от Агенцията по заетостта ще проверят. Също така е важно да кажем, че местейки се в населено място под 50 000 жители, той трябва и да работи в населено място под 50 000 жители. Тоест, ако се преместя в Харманли, не мога да работя в Хасково - трябва да работя например в съседното населено място - Симеоновград. Няма да позволим хората да се преместят в по-малък град, но да продължават да пътуват и работят в София или Стара Загора, обясни условията Стоянович.

Ангажимент на родителите е да намерят детска градина или училище

“Ние обаче ще подпомогнем родителите, като към допълнителния финансов стимул от шест средни работни заплати се добавя и един коефициент към тях”, каза Стоянович. Ако семейството се премести с едно дете – коефициентът на тези 6 средни работни заплати е 1,1. Тоест освен че получава 100% от тези шест средни заплати, получава и още 10%. Ако семейството се мести с 2 деца, сумата е 120%. Ако е с 3 и повече деца - сумата е 130%. “Това се прави точно с целта да стимулираме цели семейства да се преместят в населени места, които са под 50 хил.”, каза още тя.

Как става кандидатстването

Документите ще се подават електронно на сайта на Агенцията по заетостта. Служителите ще правят преглед дигитално. След одобрение ще трябва да се посети бюро по труда, за да се сключи договор. Има 160 бюра по труда в цялата държава, така че няма да се наложи да се пътува от Харманли до София за сключване на договор, разказа още Стоянович. Понеже ресурсът е ограничен, а интересът е голям, хората трябва да знаят, че одобренията са според реда на подаването на документи- по-бързият печели.

Кметът и жителите на Ардино са помогнали на семейството да си намери работа.

Семейство с два ресторанта в Швеция се върна в Ардино

Семейство с две деца и два ресторанта в Швеция избра да се върне в родното Ардино, за да живее по-спокоен живот. Това стана чрез първата част на мярката “Избирам България”, която бе насочена към българите в чужбина.

“Те са живели там над 13 г. и успяват да разкрият два ресторанта, но работят непрекъснато. Децата им се раждат там и посещават шведски училища. Но в един момент семейството си казва: “Хубаво, имаме препитание и добра работа, но излизам сутрин за работа - децата спят, връщам се вечер - децата отново спят. В един момент осъзнават как децата ще израснат, без въобще да ги виждат. Решават да се върнат в България и виждат нашата програма”, разказва един от добрите примери Лилия Стоянович.

Агенцията по заетостта ги регистрира в Бюрото по труда и намира работа на майката като помощник-учител и социален асистент във втората си част от деня, а на бащата - като шофьор на тежкотоварен автомобил към местна мандра. “За едно семейство парите не са всичко. Разбира се, те са начин на живот и препитание, но е по-важно децата да се отглеждат в една по-чиста и спокойна среда, заобиколени с любов”, каза още Стоянович.

Първият компонент на мярката “Избирам България” подкрепи 1600 участници и техните семейства, а заявките за помощи бяха над 4100. Логично най-много българи са се върнали от държавите с големи български общности - Великобритания и Германия. Следват сънародниците ни от Нидерландия, Франция, Испания, Италия, Белгия, Австрия и Ирландия. Има и българи, които са се завърнали от САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка.

90% от лицата с договори са на възраст между 30 и 40 години - хората в активна работна възраст, които могат да захранят нашия местен пазар на труда, за който всички знаем, че липсват кадри, разказа още Стоянович.

Сред завръщащите се има висококвалифицирани хора като учители, лекари и IT специалисти. Сред упражняваните професии са още софтуерен специалист, счетоводител, банков служител и инженер, но е значителен и броят на хората, които работят в строителството и промишлеността. Част от участниците в проекта са избрали да стартират собствен бизнес в България в сферите на информационните технологии, търговията, ресторантьорството и услугите.

Програмата осигуряваше стимули като помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, стимули за транспорт от и до работното място. За членовете на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език, които да им помогнат по-лесно да се реализират на пазара на труда. След първите 6 месеца заетост финансовият стимул е в размер на 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает. След първата година работа в България финансовият стимул е 50% от шест средни работни заплати за съответния сектор.